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«С ним никто не хочет работать!» — Роберта Паттинсона унизил съемочный каст «Бэтмена»

«С ним никто не хочет работать!» — Роберта Паттинсона унизил съемочный каст «Бэтмена»

Высокомерие и строптивый характер Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) удается вынести не всем. Его скандал с режиссером Мэттом Ривзом (Matt Reeves) вышел далеко за грани съемочной площадки. Теперь с недовольством на актера смотрит не только руководство, но и все артисты, участвующие в проекте.


Зои Кравитц (Zoe Kravitz), исполняющая роль Женщины-кошки, гневно заявила, что сама тратила огромное количество времени в период локдауна на физические упражнения и старалась не потерять форму до начала съемок «Бэтмена», чтобы не подвести свою команду, что нельзя сказать о Робе. Беззаботное время карантина, разумеется, пришлось ему по душе, но вот как ему смотреть в глаза своим коллегам, которые из-за него вынуждены сидеть без работы? Ведь главный актер «знатно отъелся на каникулах» и теперь не подходит для роли супергероя.

«Безалаберность и абсолютный эгоизм. Бюджет потрачен, декорации закуплены, миллионы пустили на павильоны, сбор актеров и организацию процесса. Все обрушилось из-за одного человека»,

— негодуют американские СМИ.
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The squad

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По сообщению блогеров США, знакомых с работниками съемочного каста «Бэтмена», огромный коллектив возненавидел «безответственного и зазвездившегося Паттинсона», а некоторые сотрудники и вовсе отказались помогать ему во время возобновления работы, заявляя, что тот оставил их семьи без пропитания.

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Any weekend plans?

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«Они надеялись, что после короны смогут выйти на работу, но этот парень им все обломал»,

— подшучивают над Робом в YouTube.
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#twilight

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По материалам: popcake.tv

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