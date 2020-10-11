«С ним никто не хочет работать!» — Роберта Паттинсона унизил съемочный каст «Бэтмена»

Лидия Мартынова

Высокомерие и строптивый характер Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) удается вынести не всем. Его скандал с режиссером Мэттом Ривзом (Matt Reeves) вышел далеко за грани съемочной площадки. Теперь с недовольством на актера смотрит не только руководство, но и все артисты, участвующие в проекте.

Зои Кравитц (Zoe Kravitz), исполняющая роль Женщины-кошки, гневно заявила, что сама тратила огромное количество времени в период локдауна на физические упражнения и старалась не потерять форму до начала съемок «Бэтмена», чтобы не подвести свою команду, что нельзя сказать о Робе. Беззаботное время карантина, разумеется, пришлось ему по душе, но вот как ему смотреть в глаза своим коллегам, которые из-за него вынуждены сидеть без работы? Ведь главный актер «знатно отъелся на каникулах» и теперь не подходит для роли супергероя.

«Безалаберность и абсолютный эгоизм. Бюджет потрачен, декорации закуплены, миллионы пустили на павильоны, сбор актеров и организацию процесса. Все обрушилось из-за одного человека»,

— негодуют американские СМИ.

По сообщению блогеров США, знакомых с работниками съемочного каста «Бэтмена», огромный коллектив возненавидел «безответственного и зазвездившегося Паттинсона», а некоторые сотрудники и вовсе отказались помогать ему во время возобновления работы, заявляя, что тот оставил их семьи без пропитания.

«Они надеялись, что после короны смогут выйти на работу, но этот парень им все обломал»,

— подшучивают над Робом в YouTube.Подпишись на нас в Яндекс Новости