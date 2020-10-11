Селена Гомес удалила все социальные сети
В честь Всемирного дня психического здоровья Селена Гомес (Selena Gomez) совершила видеозвонок бывшему Генеральному хирургу США Вивеку Мурти (Vivek Murthy), чтобы поговорить о хроническом одиночестве.
В разговоре Селена призналась, почему удалила все социальные сети два года назад, когда хейтеры начали вмешиваться в ее личную жизнь и рассказала, почему, по ее мнению, из-за социальных сетей в мире стало больше одиноких людей.
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Thank you @allure for including @rarebeauty in the #AllureBestOfBeauty issue! 💄💋 By the way -did you register to VOTE? Photographer: @micaiahcarter Stylist: @ariannephillips Hair: @marissa.marino Makeup: ME using @rarebeauty with direction on Zoom from @hungvanngo Nails: @tombachik Story by: @jess_chia
«Я очень много говорю о технологиях. Около двух лет назад у меня не было ни единого приложения, касающегося социальных сетей. Я глубоко верю в то, что есть в этой интернет-зависимости что-то страшное… Не зря технологии обвиняют в росте одиночества и разобщенности среди людей. Я загораюсь, когда слышу об этом»,— поделилась своим мнением Гомес.
Более того, певица поделилась личным опытом в данной теме. Она пояснила, что когда удалила все отвлекающие программы со смартфона, ей удалось гораздо больше времени проводить с семьей, наслаждаться живыми отношениями и эмоциями, а не довольствоваться искусственными связями современности.
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When I got my kidney transplant, I remember it being very difficult at first showing my scar. I didn’t want it to be in photos, so I wore things that would cover it up. Now, more than ever, I feel confident in who I am and what I went through...and I’m proud of that. T - Congratulations on what you’re doing for women, launching @lamariette whose message is just that...all bodies are beautiful.
«Я чувствую, что стаба нормальной в этой ненормальной ситуации»,— заключила она.