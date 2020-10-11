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Селена Гомес удалила все социальные сети

Селена Гомес удалила все социальные сети

В честь Всемирного дня психического здоровья Селена Гомес (Selena Gomez) совершила видеозвонок бывшему Генеральному хирургу США Вивеку Мурти (Vivek Murthy), чтобы поговорить о хроническом одиночестве.


В разговоре Селена призналась, почему удалила все социальные сети два года назад, когда хейтеры начали вмешиваться в ее личную жизнь и рассказала, почему, по ее мнению, из-за социальных сетей в мире стало больше одиноких людей.

«Я очень много говорю о технологиях. Около двух лет назад у меня не было ни единого приложения, касающегося социальных сетей. Я глубоко верю в то, что есть в этой интернет-зависимости что-то страшное… Не зря технологии обвиняют в росте одиночества и разобщенности среди людей. Я загораюсь, когда слышу об этом»,

— поделилась своим мнением Гомес.

Более того, певица поделилась личным опытом в данной теме. Она пояснила, что когда удалила все отвлекающие программы со смартфона, ей удалось гораздо больше времени проводить с семьей, наслаждаться живыми отношениями и эмоциями, а не довольствоваться искусственными связями современности.

«Я чувствую, что стаба нормальной в этой ненормальной ситуации»,

— заключила она. Подпишись на нас в Яндекс Новости

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По материалам: popcake.tv

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