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Шмыгаль раскрыл место учебы дочерей

Шмыгаль раскрыл место учебы дочерей

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с супругой Екатериной посетил вручение национальных премий Global Teacher Prize в Киеве и дал интервью программе «Світське життя».

Он подтвердил, что вся его семья осталась жить во Львове, а он старается видеться в родными как минимум раз в две недели.

Старшая дочь премьер-министра Анна учится во «Львовской политехнике» и планирует получить две профессии, а младшая София посещает среднюю школу.

Говоря о собственном детстве, Шмыгаль признался, что учился «хорошо, но не супер», и всех своих учителей помнит до сих пор. Также, по его словам, у него иногда «хромало» поведение, поэтому родителям приходилось объясняться перед школой.

Напомним, в своей декларации за 2019 год Денис Шмыгаль признался, что единственным автомобилем в их семье владеет супруга.


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# Украина
По материалам: fakty.ua

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