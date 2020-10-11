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Шок! Чимин ублажает себя перед публикой

Шок! Чимин ублажает себя перед публикой

Концерт Map Of The Soul ON:E понравился публике из разных областей. Шоу содержало в себе и зажигательные выступления Чонгука (Taehyung), и милые кадры Тэхёна (Taehyung) с маленьким и улыбчивым помощником, и горячий перформанс Чимина (Jimin) с весьма эротичными движениями.


[media=https://twitter.com/90sym/status/1314888258598449153?ref_src=twsrc%5Etfw]

Чимини предстал перед зрителями в роскошном темно-красном костюме, когда его танцевальный бэнд сзади подыгрывал айдолу в черных мешковатых одеяниях. Лица остальных были скрыты, поэтому все внимание было сосредоточено только на «обояшке» Мочи.

[media=https://twitter.com/fraise_bts/status/1314931808367239170?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Он был похож на такого шаловливого чертенка, эта черно-красная гамма и песня… просто вау! Как будто какая-то мистическая постановка. А Чим не переборщил с количеством секса, которое он выдал? Постоянно трогал себя…там»,

— высказывались поклонники группы.
[media=https://twitter.com/Invictus1013/status/1314921530657173504?ref_src=twsrc%5Etfw]

Больше всего фанам запомнилось движение, во время которого Мочи плавно опускал руку по своему телу, а затем динамично двигал бедрами. Кажется, это шоу запомнится поклонникам надолго. Где еще увидишь столь контрастные образы и испытаешь тысячу эмоций за один день?!

[media=https://twitter.com/stopshippingpls/status/1314889517317402624?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Моя вкусная мармеладка ЧимЧим, твоя страсть на сцене, это нечто! Слишком эротично!»

— отмечает АРМИ.
[media=https://twitter.com/weejimin/status/1314894048533020674?ref_src=twsrc%5Etfw]
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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