Шок! Чимин ублажает себя перед публикой
Концерт Map Of The Soul ON:E понравился публике из разных областей. Шоу содержало в себе и зажигательные выступления Чонгука (Taehyung), и милые кадры Тэхёна (Taehyung) с маленьким и улыбчивым помощником, и горячий перформанс Чимина (Jimin) с весьма эротичными движениями.
Чимини предстал перед зрителями в роскошном темно-красном костюме, когда его танцевальный бэнд сзади подыгрывал айдолу в черных мешковатых одеяниях. Лица остальных были скрыты, поэтому все внимание было сосредоточено только на «обояшке» Мочи.
«Он был похож на такого шаловливого чертенка, эта черно-красная гамма и песня… просто вау! Как будто какая-то мистическая постановка. А Чим не переборщил с количеством секса, которое он выдал? Постоянно трогал себя…там»,— высказывались поклонники группы.
Больше всего фанам запомнилось движение, во время которого Мочи плавно опускал руку по своему телу, а затем динамично двигал бедрами. Кажется, это шоу запомнится поклонникам надолго. Где еще увидишь столь контрастные образы и испытаешь тысячу эмоций за один день?!
«Моя вкусная мармеладка ЧимЧим, твоя страсть на сцене, это нечто! Слишком эротично!»— отмечает АРМИ.