Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице

Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице
Российский шансонье, 72-летний Михаил Шуфутинский, не смог жениться на 47-летней танцовщице своего музыкального коллектива Светлане Юразовой. В программе "Вечерний Ургант" на Первом канале артист рассказал, что "их завернули".
На вопрос ведущего о свадьбе Шуфутинский заявил: "Она мне отказала!"

"Если бы я был на ее месте, я бы так не сделал", — пошутил Ургант.

После этого певец объяснил, что расписаться паре не удалось из-за проблем с документами.


рассказал, как добивался внимания танцовщицы.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Захарова назвала главную задачу внешней политики России
Захарова назвала главную задачу внешней политики России
Без нее никак? Алиев предложил привлечь к диалогу по НКР еще одну страну
Без нее никак? Алиев предложил привлечь к диалогу по НКР еще одну
"Едва на коньках стоят": Роднина раскритиковала "Ледниковый период"
"Едва на коньках стоят": Роднина раскритиковала "Ледниковый период"
Меган Маркл записала подкаст вместе с принцем Гарри: "Я стала самой затролленной персоной 2019 года"
Меган Маркл записала подкаст вместе с принцем Гарри: "Я стала самой
Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице
Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице
Лавров — Чавушоглу: Мы готовы продолжить посреднические усилия по Карабаху
Лавров — Чавушоглу: Мы готовы продолжить посреднические усилия
В Минске остались послы только двух стран Евросоюза
В Минске остались послы только двух стран Евросоюза
«Мы раздражены»: почему BTS недвольны онлайн-концертом MAP OF THE SOUL ON:E
«Мы раздражены»: почему BTS недвольны онлайн-концертом MAP OF THE
Соцсеть "Одноклассники" начала торговлю товарами AliExpress
Соцсеть "Одноклассники" начала торговлю товарами AliExpress
Мишустин подписал распоряжения о выделении средств на водоснабжение Крыма
Мишустин подписал распоряжения о выделении средств на водоснабжение
Чонгук рассказал АРМИ, почему перестал считать Ви лучшим другом
Чонгук рассказал АРМИ, почему перестал считать Ви лучшим другом
Жертва третьей волны: вице-президент Ирана заразился Covid-19
Жертва третьей волны: вице-президент Ирана заразился Covid-19

Топ на сегодня

Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили о лесбийской любви
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов

Еще по теме

«Сижу на ступеньке». Шуфутинскому не хватило места в новом русском аэропорту
Вечерний Ургант - Валерий Сюткин (21.03.2018)
Шуфутинский отказался исключать из своего репертуара песню «3 сентября»
Вечерний Ургант — Елена Летучая (21 12 2016)