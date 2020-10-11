Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице
Сегодня, 16:30 Анастасия Иванова
Российский шансонье, 72-летний Михаил Шуфутинский, не смог жениться на 47-летней танцовщице своего музыкального коллектива Светлане Юразовой. В программе "Вечерний Ургант" на Первом канале артист рассказал, что "их завернули".
На вопрос ведущего о свадьбе Шуфутинский заявил: "Она мне отказала!"
"Если бы я был на ее месте, я бы так не сделал", — пошутил Ургант.
После этого певец объяснил, что расписаться паре не удалось из-за проблем с документами.
рассказал, как добивался внимания танцовщицы.
По материалам: ria.ru