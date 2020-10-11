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Сибирские коммунальщики покосили траву под снегом

Сибирские коммунальщики покосили траву под снегом

В Сибири коммунальщики вышли косить траву, которая уже была покрыта снегом. Об этом сообщили жители кузбасского Ленинск-Кузнецкого и Новосибирска.

Согласно снятым кадрам, сотрудники коммунальных организаций водили садовыми триммерами по снегу, хотя самой травы видно не было.

"Покос травы осуществляется в соответствии с графиком благоустройства. Однако все работы должны проводиться с учетом погодных условий. Подрядной организации даны разъяснения о недопустимости подобных действий впредь", - пояснили "Сибдепо" в муниципалитете Ленинска-Кузнецкого.

Ранее Ruposters писал об истории, произошедшей летом в Тобольске Тюменской области - жителям ряда многоквартирных домов выставили счета за уборку снега в мае и июне.

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По материалам: uposters.ru

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