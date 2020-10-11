"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру
Сегодня, 11:40 Анастасия Иванова
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram серию Stories, на которых расплакалась перед подписчиками.
На размещенном видео звезда лежит на кровати и в слезах признается, что сильно устала. “Просто устала. Что-то навалилось за эти дни все подряд… Все. Сил нет, нервы не выдерживают”, - сообщила Кудрявцева.
Также она опубликовала ролик, в котором снимает сама себя под грустную музыку, и написала: “Люди, Вы - звери!”.
Подписчики пожелали телеведущей терпения и сил, а также выразили надежду на то, что все наладится.
“Лерочка, не принимайте все близко к сердцу. Главное - это семья и дом. Будьте счастливы”, - прокомментировала allazein.
По материалам: ria.ru