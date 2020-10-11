СК выясняет обстоятельства гибели рыбаков в Красноярском крае
Сегодня, 11:30 Лидия Мартынова
Следственный комитет проводится проверка по факту затопления двух маломерных судов в заливе Каменка Красноярского водохранилища, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
"Десятого октября 2020 года в заливе Каменка Красноярского водохранилища Балахтинского района Красноярского края затонули две моторные лодки", – сказано в сообщении.
По данным ведомства, лодки с рыбаками перевернулись из-за сильных волн, на борту шесть человек, пятерым из них удалось спастись, один погиб.
сообщило, что гигантская скумбрия убила рыбака в Австралии.
По материалам: ria.ru