Слов нет, одни эмодзи. Как веселые картинки (почти) заменили язык

Алексей Вольцев

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Ольга Распопова. Недавно организация Unicode Consortium, отвечающая за наборы символов в наших смартфонах, представила 217 новых эмодзи. Там есть бородатая женщина, человек неопределенного пола в разных жизненных ситуациях и рожицы со всеми возможными оттенками цвета кожи. Как забавные картинки стали отражением развития современного общества и стоит ли опасаться, что "цифровые иероглифы" вытеснят привычный язык, — в материале РИА Новости.

Морзе и солнышко

Экономно, а главное, стандартно передать эмоции в тексте пытались давно. В 1857 году в азбуке Морзе за выражением "любви и поцелуев" закрепили цифровой код 73, а позже сочетание 88. В начале 1980-х ученый-информатик Скотт Фалман предложил комбинацию типографских знаков :-) "для обозначения шутливых сообщений".

Emojitracker, самый популярный значок в соцсети — "лицо со слезами радости". Его использовали на данный момент более трех миллиардов раз, и комиссия Оксфордского словаря в 2015-м признала словом года. На втором с большим отрывом — "красное сердечко" (почти полтора миллиарда).

В 2015-м инстаграм наводнил хештег #EggPlantFridays, под которым выкладывали откровенные мужские селфи. Контент заблокировали, но с тех пор за плодово-овощными эмодзи "баклажан" и "персик" закрепились фривольные ассоциации.

Потом игривость сменилась строгостью. Вряд ли молодой француз, который в 2016 году прислал своей бывшей изображение пистолета, мог представить, что получит шесть месяцев тюрьмы. Суд расценил это сообщение как угрозу. Вскоре в большинстве наборов боевой револьвер заменили на водный.

Неожиданной любовью американцев, согласно BuzzFeed, одно время пользовался эмодзи "маникюр". Как только его не применяли, помимо прямого смысла: и когда хотели продемонстрировать свое равнодушие, и как призыв прогулять занятия — насчитали более 20 ситуаций.

Значение любого эмодзи можно посмотреть в специальной энциклопедии, где часто с удивлением узнаешь, что язык картинок не настолько очевиден. Так, многие уверены, что лицо с паром из ноздрей выражает раздражение или гнев, хотя эта рожица задумывалась как символ момента, когда можно облегченно вздохнуть после тяжелого испытания. Две сложенные ладошки — вообще-то не мольба, а благодарность. А в Китае лицо с арбузом передает ситуацию, за которой наблюдаешь с интересом со стороны: "запасемся попкорном".