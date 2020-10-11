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СМИ: россияне бросились скупать машины, несмотря на их дефицит

СМИ: россияне бросились скупать машины, несмотря на их дефицит
В России начали расти объемы продаж новых автомобилей, хотя выбор машин остается ограниченным на фоне пандемии пишет "Российская газета".

Как отмечает издание, на покупку машин россиян толкает падение рубля и опасение новой волны ограничительных мер.

В сентябре, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано 154,4 тысячи новых машин. Рост составил 3,4 процента по сравнению с прошлым годом за тот же период.


рассказал радио Sputnik, что ждать на рынке недвижимости в нынешних условиях.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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СМИ: россияне бросились скупать машины, несмотря на их дефицит
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