СМИ: россияне бросились скупать машины, несмотря на их дефицит

Лидия Мартынова

В России начали расти объемы продаж новых автомобилей, хотя выбор машин остается ограниченным на фоне пандемии пишет "Российская газета".

Как отмечает издание, на покупку машин россиян толкает падение рубля и опасение новой волны ограничительных мер.

В сентябре, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано 154,4 тысячи новых машин. Рост составил 3,4 процента по сравнению с прошлым годом за тот же период.

рассказал радио Sputnik, что ждать на рынке недвижимости в нынешних условиях.