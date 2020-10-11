СМИ: россияне бросились скупать машины, несмотря на их дефицит
Сегодня, 13:40 Лидия Мартынова
В России начали расти объемы продаж новых автомобилей, хотя выбор машин остается ограниченным на фоне пандемии пишет "Российская газета".
Как отмечает издание, на покупку машин россиян толкает падение рубля и опасение новой волны ограничительных мер.
В сентябре, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано 154,4 тысячи новых машин. Рост составил 3,4 процента по сравнению с прошлым годом за тот же период.
рассказал радио Sputnik, что ждать на рынке недвижимости в нынешних условиях.
По материалам: ria.ru