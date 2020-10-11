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СМИ узнали, кто станет наставником Питера Паркера в "Человеке-пауке 3"

СМИ узнали, кто станет наставником Питера Паркера в "Человеке-пауке 3"
СМИ узнали, что маг Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) станет наставником Питера Паркера (Том Холланд) в третьей части блокбастера Marvel о Человеке-пауке, сообщает THR.

В издании уточняют, что он заменит Железного человека (Роберт Дауни — младший), который в первом фильме "Человек-паук: Возвращение домой" (2017 год) помогал персонажу Тома Холланда стать супергероем, а также Ника Фьюри, директора секретной организации Щ. И. Т.(Сэмюэл Л. Джексон), поддерживавшего Питера Паркера в блокбастере "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год).

По информации THR, съемки "Человека-паука 3" должны начаться в Атланте (США) в конце октября. Примерно на это же время в Лондоне запланировано производство еще одного блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", где тоже задействован Камбербэтч. Пока неясно, когда и где он будет отрабатывать свои сцены.


Студии Marvel и Sony отказались от комментариев.


Ранее также стало известно, что в третьей части появится Джейми Фокс. Лауреат премии "Оскар" снова вернется к роли суперзлодея Электро, которого играл в фильме Марка Уэбба "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" (2014 год). Правда тогда, главный герой был в исполнении Эндрю Гарфилда.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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