Снимки из космоса засекли судно, сбросившее воду в Авачинском заливе

Влада Некрасова

На Камчатке продолжают искать источник отравления акватории Авачинского залива, в результате которого была зафиксирована массовая гибель морских животных у Халактырского пляжа.

Пока ощутимых результатов расследования нет, хотя обвинить власти в бездействии совсем нельзя. Проводятся развернутые поисковые и исследовательские мероприятия, в результате которых обнаруживаются факты, способствующие загрязнению окружающей среды.

Так, с помощью космических снимков было обнаружено некое судно, которое в конце сентября сбросило воды в открытое море как раз в районе Халактырского пляжа.

Об этом рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

При этом глава региона отметил: данное нарушение не могло стать причиной экологической катастрофы, так как объем сброшенных вод был незначительный и не мог привести к загрязнению акватории Авачинского залива.

«Но даже по этому случаю данные уже переданы в правоохранительные органы», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА Newstes, к настоящему времени нет сколько-нибудь внятных гипотез, объясняющих гибель морских животных в камчатских бухтах. Отпала даже версия с Козельским полигоном ядохимикатов — реки, которые протекают в том районе и впадают в океан, оказались ничем не заражены.