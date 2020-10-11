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Снимки из космоса засекли судно, сбросившее воду в Авачинском заливе

Снимки из космоса засекли судно, сбросившее воду в Авачинском заливе

На Камчатке продолжают искать источник отравления акватории Авачинского залива, в результате которого была зафиксирована массовая гибель морских животных у Халактырского пляжа.

Пока ощутимых результатов расследования нет, хотя обвинить власти в бездействии совсем нельзя. Проводятся развернутые поисковые и исследовательские мероприятия, в результате которых обнаруживаются факты, способствующие загрязнению окружающей среды.

Так, с помощью космических снимков было обнаружено некое судно, которое в конце сентября сбросило воды в открытое море как раз в районе Халактырского пляжа.

Об этом рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

При этом глава региона отметил: данное нарушение не могло стать причиной экологической катастрофы, так как объем сброшенных вод был незначительный и не мог привести к загрязнению акватории Авачинского залива.

«Но даже по этому случаю данные уже переданы в правоохранительные органы», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА Newstes, к настоящему времени нет сколько-нибудь внятных гипотез, объясняющих гибель морских животных в камчатских бухтах. Отпала даже версия с Козельским полигоном ядохимикатов — реки, которые протекают в том районе и впадают в океан, оказались ничем не заражены.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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