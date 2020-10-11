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Собянин: Вакцинация от Covid-19 начнется через несколько месяцев

Собянин: Вакцинация от Covid-19 начнется через несколько месяцев

Вакцинация от коронавируса начнется через несколько месяцев, но за это время нужно избежать потерь. Об этом сегодня, 11 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «России 1».

«Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь», — сказал мэр .

Собянин также сообщил, что московские власти будут тщательно контролировать исполнение работодателями требования о переводе на удаленный режим работы части своих сотрудников.

Как сообщало ИА Newstes , число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с Covid-19. Наибольший прирост зарегистрирован в Индии (73 272) и в США (54 232). За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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