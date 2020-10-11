Соцсеть "Одноклассники" начала торговлю товарами AliExpress

Вадим Карасев

Очередной этап развития популярной российской социальной сети "Одноклассники" ознаменовался подписанием контракта с AliExpress Russia. Теперь пользователи ОК смогут выбирать самые разные товары от китайского маркетплейса и заказывать их доставку на дом, не выходя из своего аккаунта.

Разработчики заверяют, что покупки будут максимально защищены и на уровне безопасности личных платежных данных, вводимых потребителем в ходе покупки, и на уровне возврата средств за товар ненадлежащего качества или потерянный в пути. Покупатели из "Одноклассников" также смогут авторизоваться на сайте AliExpress с помощью своей учетной записи из соцсети. Это позволит им, например, использовать промокод для снижения стоимости понравившегося товара. Пресс-служба соцсети отметила, что покупка товаров с Али уже доступна некоторым категориями пользователей в тестовом режиме. Ее можно увидеть, например, в мобильных приложениях ОК для Андроида и Айфонов.

Программисты портала ОК позаботились о том, чтобы товары АлиЭкспресс были интегрированы во все значимые разделы сайта, чтобы пользователь, при необходимости, мог с легкостью их найти и использовать промокод aliexpress. Например, можно обнаружить предложения от крупнейшей торговой сети как в разделе с покупками, нацеленном на продажи, так и в ленте новостей. Причем для каждого участника соцсети лента продуктов будет формироваться в индивидуальном порядке, в зависимости от его социально-демографических характеристик и предпочтений.

Преимущества нового сервиса "Одноклассников"

По словам представителей маркетингового отдела социальной сети, сотрудничество с AliExpress Russia позволит платформе предоставить своим пользователям возможность удобного и простого шоппинга с экономией денег. Все, кто зарегистрирован в ОК, смогут покупать товары без отрыва от социальной коммуникации. Вниманию покупателей предлагается свыше 100 миллионов единиц продукции не только из Китая, но и из России, Испании, Турции. После оформления заказа и его оплаты, пользователь сможет отслеживать его статус и проверять стадию доставки прямо в своем личном кабинете, используя для этого трек-номер.