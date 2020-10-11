Sony запустит новый PlayStation Store до конца октября

Анастасия Иванова

Пока Microsoft продолжает держаться за былое и не планирует отказываться от старых консолей, Sony решила обновить свой игровой магазин к выходу PlayStation 5. По крайней мере, так говорят источники авторитетного портала PushSquare. Ожидается, что совершенно новый PS Store будет запущен уже во второй половине октября.Сильнее всего релиз следующей версии магазина скажется на пользователях PlayStation 3, PS Vita и PSP. После обновления они не смогут приобретать какой-либо контент для своих консолей через общий интерфейс — игры будут доступны для покупки только на самих устройствах. В случае с PS4 это изменение коснётся только аватаров, тем и различных приложений.Предполагается, что пользователи PS Store также потеряют доступ к своему списку желаемого — его придётся составлять с нуля. Возможно, Sony планирует привязать новую версию магазина к интерфейсу PS5, который ещё не был представлен.Судя по всему, презентация интерфейса пройдёт уже в ближайшее время, поскольку релиз обновлённого PS Store намечен на 19 октября, а мобильную версию запустят 28 октября.