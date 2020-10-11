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Составлен любовный гороскоп на октябрь для каждого знака зодиака

Составлен любовный гороскоп на октябрь для каждого знака зодиака
Писательница и эксперт по астрологии Кейт Роуз составила любовный гороскоп на октябрь для каждого знака зодиака, сообщает YourTango.

По ее словам, у Овнов месяц выдастся очень напряженным. Представители этого знака в какой-то момент могут почувствовать, что не могут двигаться вперед, а также постоянно в чем-то разочаровываться. "Постарайтесь как можно точнее понять, что вам действительно интересно, чтобы найти внутренний баланс", – рекомендует автор гороскопа.

А вот у Тельцов, наоборот, в октябре все сложится благополучно. Представители этого знака, наконец, станут достаточно уверенными в себе, чтобы рисковать и принимать важные решения, особенно связанные с отношениями.


Близнецам, которые и так под конец года испытывают сильное напряжение, следует приложить максимум усилий и не допустить, чтобы скука и плохие мысли овладели ими. "Если вас что-то беспокоит в отношениях, сообщите об этом своему партнеру, вместо того, чтобы сторониться его. Ваши усилия окупятся в следующем месяце", – советует Кейт Роуз.

# В мире
По материалам: ria.ru

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