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Спецназ США вооружат патронами, сделанными по советскому образцу?

Спецназ США вооружат патронами, сделанными по советскому образцу?

Начальники американских спецподразделений, похоже, устали ждать появления сверхоружия, создаваемого по программе NGSW (Next Generation Squad Weapons). Пока Пентагон тестирует стволы и патроны будущего, спецназ США уже начал переход с калибра 5,56 НАТО на кое-что помощнее. Об этом пишет журнал «Профиль».

Недавно известный производитель боеприпасов Hornady Manufacturing объявил о выводе на рынок продвинутого патрона 6 mm ARC (Advanced Rifle Cartridge), он же 6×38 мм. Еще до его официальной сертификации фирма Barrett выпустила автоматический карабин REC7 DI в калибре 6 мм и успела заключить с министерством обороны контракт на поставки этого оружия для неких спецподразделений армии США.

Непробиваемый китайский ватник

Малокалиберные автоматные патроны, вроде американского 5,56×45 или российского 5,45×39, всегда были объектом споров и критики — и от кустов рикошетят, и бронежилеты не пробивают, и убойное действие не ахти. И вообще, на дворе XXI век, пора придумать что-то посовременнее. Особым охотником до перспективных новинок в США всегда выступало Командование специальных операций Соединенных Штатов (United States Special Operations Command, USSOCOM).

Еще в 2017-м USSOCOM решило использовать супермодный боеприпас 6,5 mm Creedmoor, спроектированный инженерами Hornady Manufacturing и Creedmoore Sports для высокоточной стрельбы. Правда, заменить он призван не малоимпульсный 5,56, а мощный винтовочный 7,62×51 НАТО, которым стреляют снайперы и пулеметчики. Набор аргументов вполне понятен — Creedmoor легче, его удлиненная пуля с малым лобовым сопротивлением лучше сохраняет энергию и обеспечивает большую эффективную дальность.
Теперь у спецподразделений появился еще один уникальный боеприпас — 6 mm ARC.

Он, по всей видимости, предназначен для бойцов, вооруженных автоматическими карабинами М4. Ведь ARC изначально «затачивался» под оружие на базе AR15/М16. Собственно, Barrett REC7 DI — это не что иное, как клон «арки» с измененным газовым двигателем (поршень с коротким ходом вместо «прямого» газоотвода). Более того, по замыслу инженеров Hornady, их патрон должен без проблем работать с «родными» магазинами М4/М16: в стандартный магазин, рассчитанный на 30 патронов 5,56 НАТО, помещаются 26 патронов 6 mm ARC. Правда, как замечал эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер, «шестерки» плохо лезут в пластиковые магазины компании Magpul, поэтому операторам Barrett REC7 придется бегать с более тяжелыми стальными.

Но это мелочи по сравнению с возможными плюсами нового патрона, главные из которых — высокая мощность и большая эффективная дальность. Пуля массой около 7 граммов разгоняется до 800 м/с и по дульной энергии превосходит показатели советского боеприпаса 7,62×39 для АК/АКМ. Благодаря отличной баллистике пуля ARC сохраняет сверхзвуковую скорость на дистанции в тысячу ярдов (910 метров). То есть стрелять можно далеко — об этом и мечтают американцы. Ведь опыт войн на Ближнем Востоке показал, что на дальних дистанциях — 500−600 метров — их оружие под патрон 5,56 НАТО действует так себе.

Кстати, в прошлом у солдат США уже случались проблемы (реальные или мнимые) из-за недостаточной мощности боеприпаса. Во время войны в Корее в начале 1950-х бойцы, вооруженные легкими карабинами М1 Carbine, жаловались, что на трехстах метрах его пули не пробивают ватные куртки китайцев. Хотя 7,62 мм пуля М1 имела приличную начальную энергию в 1300 Дж — почти как у автомата АК-74. Правда, из-за «пистолетной» формы «американка» быстро теряла скорость, но все же. В конце концов, энергия пули советского ППШ составляла менее 700 Дж, и особых претензий по этой части не возникало.

По заветам Федорова

Как бы то ни было, уже в новом тысячелетии американские военные в Афганистане и Ираке стали сетовать на слабость боеприпаса 5,56×45 НАТО. Надо сказать, что военное армейское руководство пыталось решить эту проблему и подумывало о введении более мощных патронов калибра 6,5 мм. Любопытно, что еще в начале ХХ века «отец русского автомата» Владимир Федоров называл этот калибр оптимальным для ручного автоматического оружия. Позже, в Советском Союзе, изучалась возможность перехода на патроны 6,5 мм, но конструкторы и военные решили, что для эффективной стрельбы очередями все же лучше подойдет «легкий» патрон 5,45×39.

А на оружейном рынке США в начале 2000-х появились сразу два новых боеприпаса — 6,8 mm SPC от концерна Remington и 6,5 mm Grendel от небольшой частной компании Alexander Arms. За основу последнего, кстати, была взята гильза советского патрона 7,62×39, которую инженеры Alexander Arms приспособили под пулю 6,5 мм. Вскоре эксперты заговорили о новом перевороте в стрелковой отрасли, отказ от малых автоматных калибров называли делом почти решенным, а интрига сводилась к тому, кто из двух новичков получит главный приз. Фаворитом считался 6,8 Rem SPC, ведь он и разрабатывался при участии военных, и рассчитывался для применения в оружии с коротким стволом, как у М4. Собственно, предполагалось, что уже стоящие на вооружении автоматические карабины можно будет с минимальными затратами «перепилить» под перспективный патрон.

Для придирчивых спецназовцев Barret сконструировала винтовку REC7. Компания LWRC International предложила карабин Six8-UCIW (тоже на базе AR-платформы) — его взяли на вооружение полицейские отряды SWAT. В 2012-м LWRC подписала контракты на поставку небольших партий своего оружия в Саудовскую Аравию и Иорданию. На этом «триумфальное шествие» Grendel и 6,8 mm SPC и завершилось. К концу 2010-х стало ясно, что никакой революции не будет, массовый переход на новый калибр — это дорого, а возможный эффект сомнителен. Военные, взвесив все за и против, пришли к выводу, что действенный автоматный огонь накоротке важнее стрельбы одиночными на полкилометра.

Никогда не было, и вот опять

Выходит, теперь они готовы признать, что ошибались, ведь в рамках NGSW тестируются патроны с импульсом отдачи, как у винтовочных? Или, предвидя проблемы с боеприпасами будущего, чиновники Минобороны решили подстраховаться, предложив спецназовцам нечто менее революционное, но надежное? Кому особенно важны мощность и дальность, пусть берут 6,5 Creedmoore, а для остальных будет 6 mm ARC. К слову, последний во многом повторяет концепцию «Гренделя» — он также создан на базе советского/российского патрона 7,62×39, только лучше предшественника приспособлен для автоматического огня.

Если затея выгорит, то американские спецназовцы получат достаточно легкое и компактное оружие, которое будет эффективным и на 500 метрах (возможно, и больше), и сможет неплохо стрелять очередями в ближнем бою. Правда, в нагрузку им достанется весь комплекс проблем от использования нестандартных боеприпасов: сложная логистика, трудности с пополнением боекомплекта в боевых условиях и т. д.

«Что делать спецназовцу, если личный боекомплект закончился, а рядом только простые военные, у которых есть 5,56, и 7,62? — говорит Максим Попенкер. — То же самое было у нас: почему все не перешли на „бесшумный“ патрон 9×39, а таскаются со старым 7,62? Потому что 7,62×39 есть практически всюду, а 9×39 — нет».

Впрочем, пока непонятно, чем закончится история с «шестеркой». Ведь уже случалось, что американские спецподразделения брали продвинутые образцы оружия и не пользовались ими. В качестве примера можно вспомнить историю с бельгийской винтовкой FN SCAR-16. В 2004 году ее с большой помпой объявили победителем конкурса на новый автомат для USSOCOM, закупили одну партию и забыли. А бойцы бегают с карабинами М4. Подобное повторялось с пистолетами, с легкими автоматическими гранатометами.

«Если американский спецназ что-то принял на вооружение, это вещь скорее всего неплохая, но это не значит, что они ее будут активно использовать, — подводит итог Максим Попенкер. — Это значит, они получили новую игрушку, которая может быть приживется, а может, нет».

Владислав Гринкевич

# Россия
По материалам: eadaily.com

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