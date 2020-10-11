Спецназ США вооружат патронами, сделанными по советскому образцу?

Влада Некрасова

Начальники американских спецподразделений, похоже, устали ждать появления сверхоружия, создаваемого по программе NGSW (Next Generation Squad Weapons). Пока Пентагон тестирует стволы и патроны будущего, спецназ США уже начал переход с калибра 5,56 НАТО на кое-что помощнее. Об этом пишет журнал «Профиль».

Недавно известный производитель боеприпасов Hornady Manufacturing объявил о выводе на рынок продвинутого патрона 6 mm ARC (Advanced Rifle Cartridge), он же 6×38 мм. Еще до его официальной сертификации фирма Barrett выпустила автоматический карабин REC7 DI в калибре 6 мм и успела заключить с министерством обороны контракт на поставки этого оружия для неких спецподразделений армии США.

Непробиваемый китайский ватник

Малокалиберные автоматные патроны, вроде американского 5,56×45 или российского 5,45×39, всегда были объектом споров и критики — и от кустов рикошетят, и бронежилеты не пробивают, и убойное действие не ахти. И вообще, на дворе XXI век, пора придумать что-то посовременнее. Особым охотником до перспективных новинок в США всегда выступало Командование специальных операций Соединенных Штатов (United States Special Operations Command, USSOCOM).

Еще в 2017-м USSOCOM решило использовать супермодный боеприпас 6,5 mm Creedmoor, спроектированный инженерами Hornady Manufacturing и Creedmoore Sports для высокоточной стрельбы. Правда, заменить он призван не малоимпульсный 5,56, а мощный винтовочный 7,62×51 НАТО, которым стреляют снайперы и пулеметчики. Набор аргументов вполне понятен — Creedmoor легче, его удлиненная пуля с малым лобовым сопротивлением лучше сохраняет энергию и обеспечивает большую эффективную дальность.

Теперь у спецподразделений появился еще один уникальный боеприпас — 6 mm ARC.

Он, по всей видимости, предназначен для бойцов, вооруженных автоматическими карабинами М4. Ведь ARC изначально «затачивался» под оружие на базе AR15/М16. Собственно, Barrett REC7 DI — это не что иное, как клон «арки» с измененным газовым двигателем (поршень с коротким ходом вместо «прямого» газоотвода). Более того, по замыслу инженеров Hornady, их патрон должен без проблем работать с «родными» магазинами М4/М16: в стандартный магазин, рассчитанный на 30 патронов 5,56 НАТО, помещаются 26 патронов 6 mm ARC. Правда, как замечал эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер, «шестерки» плохо лезут в пластиковые магазины компании Magpul, поэтому операторам Barrett REC7 придется бегать с более тяжелыми стальными.

Но это мелочи по сравнению с возможными плюсами нового патрона, главные из которых — высокая мощность и большая эффективная дальность. Пуля массой около 7 граммов разгоняется до 800 м/с и по дульной энергии превосходит показатели советского боеприпаса 7,62×39 для АК/АКМ. Благодаря отличной баллистике пуля ARC сохраняет сверхзвуковую скорость на дистанции в тысячу ярдов (910 метров). То есть стрелять можно далеко — об этом и мечтают американцы. Ведь опыт войн на Ближнем Востоке показал, что на дальних дистанциях — 500−600 метров — их оружие под патрон 5,56 НАТО действует так себе.

Кстати, в прошлом у солдат США уже случались проблемы (реальные или мнимые) из-за недостаточной мощности боеприпаса. Во время войны в Корее в начале 1950-х бойцы, вооруженные легкими карабинами М1 Carbine, жаловались, что на трехстах метрах его пули не пробивают ватные куртки китайцев. Хотя 7,62 мм пуля М1 имела приличную начальную энергию в 1300 Дж — почти как у автомата АК-74. Правда, из-за «пистолетной» формы «американка» быстро теряла скорость, но все же. В конце концов, энергия пули советского ППШ составляла менее 700 Дж, и особых претензий по этой части не возникало.

По заветам Федорова

Как бы то ни было, уже в новом тысячелетии американские военные в Афганистане и Ираке стали сетовать на слабость боеприпаса 5,56×45 НАТО. Надо сказать, что военное армейское руководство пыталось решить эту проблему и подумывало о введении более мощных патронов калибра 6,5 мм. Любопытно, что еще в начале ХХ века «отец русского автомата» Владимир Федоров называл этот калибр оптимальным для ручного автоматического оружия. Позже, в Советском Союзе, изучалась возможность перехода на патроны 6,5 мм, но конструкторы и военные решили, что для эффективной стрельбы очередями все же лучше подойдет «легкий» патрон 5,45×39.

А на оружейном рынке США в начале 2000-х появились сразу два новых боеприпаса — 6,8 mm SPC от концерна Remington и 6,5 mm Grendel от небольшой частной компании Alexander Arms. За основу последнего, кстати, была взята гильза советского патрона 7,62×39, которую инженеры Alexander Arms приспособили под пулю 6,5 мм. Вскоре эксперты заговорили о новом перевороте в стрелковой отрасли, отказ от малых автоматных калибров называли делом почти решенным, а интрига сводилась к тому, кто из двух новичков получит главный приз. Фаворитом считался 6,8 Rem SPC, ведь он и разрабатывался при участии военных, и рассчитывался для применения в оружии с коротким стволом, как у М4. Собственно, предполагалось, что уже стоящие на вооружении автоматические карабины можно будет с минимальными затратами «перепилить» под перспективный патрон.

Для придирчивых спецназовцев Barret сконструировала винтовку REC7. Компания LWRC International предложила карабин Six8-UCIW (тоже на базе AR-платформы) — его взяли на вооружение полицейские отряды SWAT. В 2012-м LWRC подписала контракты на поставку небольших партий своего оружия в Саудовскую Аравию и Иорданию. На этом «триумфальное шествие» Grendel и 6,8 mm SPC и завершилось. К концу 2010-х стало ясно, что никакой революции не будет, массовый переход на новый калибр — это дорого, а возможный эффект сомнителен. Военные, взвесив все за и против, пришли к выводу, что действенный автоматный огонь накоротке важнее стрельбы одиночными на полкилометра.

Никогда не было, и вот опять

Выходит, теперь они готовы признать, что ошибались, ведь в рамках NGSW тестируются патроны с импульсом отдачи, как у винтовочных? Или, предвидя проблемы с боеприпасами будущего, чиновники Минобороны решили подстраховаться, предложив спецназовцам нечто менее революционное, но надежное? Кому особенно важны мощность и дальность, пусть берут 6,5 Creedmoore, а для остальных будет 6 mm ARC. К слову, последний во многом повторяет концепцию «Гренделя» — он также создан на базе советского/российского патрона 7,62×39, только лучше предшественника приспособлен для автоматического огня.

Если затея выгорит, то американские спецназовцы получат достаточно легкое и компактное оружие, которое будет эффективным и на 500 метрах (возможно, и больше), и сможет неплохо стрелять очередями в ближнем бою. Правда, в нагрузку им достанется весь комплекс проблем от использования нестандартных боеприпасов: сложная логистика, трудности с пополнением боекомплекта в боевых условиях и т. д.

«Что делать спецназовцу, если личный боекомплект закончился, а рядом только простые военные, у которых есть 5,56, и 7,62? — говорит Максим Попенкер. — То же самое было у нас: почему все не перешли на „бесшумный“ патрон 9×39, а таскаются со старым 7,62? Потому что 7,62×39 есть практически всюду, а 9×39 — нет».

Впрочем, пока непонятно, чем закончится история с «шестеркой». Ведь уже случалось, что американские спецподразделения брали продвинутые образцы оружия и не пользовались ими. В качестве примера можно вспомнить историю с бельгийской винтовкой FN SCAR-16. В 2004 году ее с большой помпой объявили победителем конкурса на новый автомат для USSOCOM, закупили одну партию и забыли. А бойцы бегают с карабинами М4. Подобное повторялось с пистолетами, с легкими автоматическими гранатометами.

«Если американский спецназ что-то принял на вооружение, это вещь скорее всего неплохая, но это не значит, что они ее будут активно использовать, — подводит итог Максим Попенкер. — Это значит, они получили новую игрушку, которая может быть приживется, а может, нет».

Владислав Гринкевич