Стало известно о состоянии здоровья Порошенко
Сегодня, 23:10 Лидия Мартынова
Больной коронавирусом пятый президент Украины Петр Порошенко чувствует себя уже лучше. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителя команды Порошенко.
Напомним, Петра Порошенко, который был госпитализирован с двусторонней пневмонией после инфицирования COVID-19, лечат в частной клинике «Оберіг» на улице Зоологической в Киеве.
7 октября его супруга Марина Порошенко сообщила, что его состояние ухудшилось — загустела кровь, которую врачи даже не могли взять на анализ. Известно, что 55-летний Порошенко страдает сахарным диабетом. Такие пациенты относятся к группе риска при заражении COVID-19.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»2929 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua