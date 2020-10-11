Старший сын покойного Робина Уильямса женился на возлюбленной

Вадим Карасев

37-летний сын Робина Уильямса Закари, звездный отец которого покончил с собой в 2014 году, женился на своей возлюбленной Оливии Джун. Торжество состоялось в эту субботу, а рассказать об этом наследник великого актера решил сегодня. Закари опубликовал на своей странице в твиттере пост, который сопроводил фотографией с новоиспеченной женой, а в подписи назвал ее своей лучшей подругой.

Я рад, что женился на своей лучшей подруге Оливии Джун! Все прошло просто потрясающе, и мы не могли выбрать лучшую дату для свадьбы, чем Международный день психического здоровья,

— поделился Закари Уильямс.





Закари Уильямс и Оливия Джун

Сына покойного актера неспроста выбрал именно эту дату для своего торжества: Закари занимает должность адвоката в сфере психического здоровья. Неизвестно, первый ли это брак для Уильямса, однако от предыдущих отношений у него остался маленький сын Микки, о матери которого в прессе информации нет.

Примечательно, что младший сын Робина Уильямса Коди, который женился летом прошлого года, также выбрал знаковую дату для своего торжества. Он обменялся клятвами любви и верности со своей возлюбленной Марией Флорес 21 июля, в день рождения покойного актера. Так он хотел почтить память Робина Уильямса.





Зельда Уильямс, Коди Уильямс с женой Марией, Закари Уильямс

Напомним, что в августе 2014 года Робин Уильямс был найден мертвым в собственном доме. После смерти актера была проведена экспертиза, которая установила, что он покончил с собой. В СМИ ходили самые разные версии причин самоубийства Уильямса. По одной из них, актер пребывал в тяжелой депрессии, потому что не мог побороть алкогольную и наркотическую зависимости. Вдова же Робина Сьюзан Шнайдер утверждает, что истинной причиной ухода Уильямса из жизни стала болезнь Паркинсона, которая и подтолкнула его к страшному шагу.





Робин Уильямс с сыном Закари

У Робина Уильямса осталось трое детей: сын Закари, появившийся на свет в браке с моделью и актрисой Валерией Веларди, и дочь Зельда с сыном Коди, которые родились в браке с бывшей няней его старшего сына Закари Маршей Гарсес. С Маршей Робин развелся в 2008 году, а в 2011-м женился в третий раз на графическом дизайнере Сьюзан Шнайдер. Дети Уильямса от двух первых браков поддерживают отношения и довольно часто видятся.





Робин Уильямс со второй женой Маршей Гарсес и сыном Закари