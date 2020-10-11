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Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви

Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви
Певец Стас Михайлов презентовал в Сети сингл "Я тебя люблю", который войдет в его новый альбом. Об этом исполнитель сообщил в инстаграме.

"Эта песня – отражение самых важных и прекрасных чувств человека. Ничто не вызывает таких сильных эмоций и переживаний, как любовь! Я думаю, что эта песня обязательно найдет отклик в ваших сердцах", – написал Михайлов.

В лирической и проникновенной композиции, написанной Аленой Мельник, Михайлов рассказывает о том, какие чувства испытывает тот, чье сердце наполнено любовью.


опубликовал на YouTube футуристический клип на трек "Возьми мою руку", созданный в сотрудничестве с дуэтом Artik&Asti. За несколько дней ролик набрал более 500 тысяч просмотров и 12 тысяч лайков.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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