Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви

Лидия Мартынова

Певец Стас Михайлов презентовал в Сети сингл "Я тебя люблю", который войдет в его новый альбом. Об этом исполнитель сообщил в инстаграме.

"Эта песня – отражение самых важных и прекрасных чувств человека. Ничто не вызывает таких сильных эмоций и переживаний, как любовь! Я думаю, что эта песня обязательно найдет отклик в ваших сердцах", – написал Михайлов.

В лирической и проникновенной композиции, написанной Аленой Мельник, Михайлов рассказывает о том, какие чувства испытывает тот, чье сердце наполнено любовью.

опубликовал на YouTube футуристический клип на трек "Возьми мою руку", созданный в сотрудничестве с дуэтом Artik&Asti. За несколько дней ролик набрал более 500 тысяч просмотров и 12 тысяч лайков.