Статусы в Тик Ток: 300 лучших для всех случаев жизни

Лидия Мартынова

Статусы и подписи к видео очень важны дляраскрутки профиля в Тиктоке. Уникальные фразы привлекают внимание, а значит иновых подписчиков. Взгляните на эти статусы для разных случаев и создайте ваштикток-имидж.Грустные статусы в ТиктокТолько под маской я смогу скрыть боль, которую ты мне дал.Скованный болью, я тону в темноте.Как прекрасен твой лживый взгляд.Боюсь влюбиться.Разбитое стекло ранит, как и разбитое сердце.Время идет, а боль остается навсегда. Это самое ужасное в жизни.Иногда мы ждем того самого дня, когда все на самом деле будет хорошо.Сложно осознать, что «мы» уже в прошлом.Я хотел, чтобы наша любовь становилась лучше, как вино, но она оказалась ядом.Наши любимые песни – всегда те, где поется о самой глубокой печали.Грусть улетит на крыльях времени.Печаль – это просто стена между двумя прекрасными садами.Чем дольше смотришь на веселую историю, тем печальнее она становится.Да, это правда: цена, которую мы платим за любовь в итоге – это страдание.Ты не можешь заставить кого-то любить тебя. Просто люби этого человека всем сердцем.Два разбитых сердца собираются в одно целое.Мы оборвали бесконечные разговоры одной ссорой.Ты говоришь, что все кончено, но в душе еще наверняка осталось немного любви.Его сердце стало таким хрупким. Оно измучано жаждой. Оно жаждет любви.Я могу убрать тебя из друзей и подписок, но как убрать тебя из моего сердца?Зима дала мне надежду, но осенью надежда осыпалась вместе с листьями.Люди и события открывают в тебе новых монстров.В самые темные ночи даже я боюсь своих демонов.Романтические статусы в ТиктокВсе, что мы видим и о чем думаем – это лишь сон во сне.Если я спасу хоть одно сердце, моя жизнь не напрасна.Все мои друзья знают: я безнадежный романтик, который целыми днями слушает песни о любви.Романтики прокляты: они жадные до мечтаний и постоянно чего-то ждут, забывая о реальности.Ради тебя я брошу все.Любовь не знает границ. Она перебирается через барьеры, перепрыгивает через заборы, прорывается сквозь препятствия и достигает цели.Мы вводим других в заблуждение и называем это романтикой.Если ты не слишком медленно ходишь, я буду ждать тебя всю жизнь.Давно известно, что любовь познается в час разлуки.Твоя настоящая любовь – это тот, кто восхитит тебя простым прикосновением или улыбкой. Или милым взглядом в пустоту.Поцелуй – это подпись человека. Каждый целуется по-своему.Без тебя я не вижу солнца по утрам.Я в тебе, ты во мне, нас соединяет божественная любовь.Влюбленным трудно подобрать слова.«Влюбленность» по словарю – это радость, приключения и что-то безумно реальное. Влюбленность должна длиться вечно.Любить – значит отдавать частичку души, которая внутри похожа на воздух в раю.Я романтик – чувствительный человек, который верит в долгие чувства. Мы надеемся без надежды.Эти звезды так же далеко, как наш первый поцелуй.Нет ничего похожего на искренний порыв сердца.Французский – это язык, который превращает грязь в красоту.Настоящие истории любви никогда не заканчиваются.С семнадцати лет я считал себя звездой. Я думал о своих кумирах – Чарли Паркере, Джими Хендриксе. Я был влюблен в их успех.Нет магии сильнее, чем нежность.Музыка прекрасна, но неспетые песни души прекраснее.Я верю только в то, что любовь свята а воображение правдиво.Статусы в Тикток о любвиЛюбить тебя – это безумие, но в этом и прелесть.Я решил жить с любовью. Ненависть – слишком тяжелое бремя.Добрые слова придают уверенность. Доброта в душе делает человека мудрым. Добрые дела создают любовь.Давай встречать друг друга с улыбкой, любовь всегда начинается с нее.Путь настоящей любви никогда не бывает прямым и гладким.Храни любовь в своем сердце. Жизнь без любви – это сад без солнца, где все цветы мертвы.Любовь – это цветок, к которому нельзя прикоснуться, но весь сад становится прекраснее из-за его запаха.Если ты любим, это подарит тебе силу. Если ты любишь, это подарит тебе смелость.Любовь – самая сильная из страстей. Она поражает голову, сердце и чувства.Мы любим жизнь не потому что привыкли жить. а потому что привыкли любить.Ты, как и каждый во вселенной, заслуживаешь любви и нежности.Жизнь без любви – как дерево без цветов.Если твое сердце – вулкан, каких цветов ты ждешь в нем?В жизни нужно держаться друг за друга.Любовь – это красота души.Я люблю тебя так, как нас всех любит Бог.Любящее сердце мудрее всех.Скажи мне, кто любит тебя, и я скажу, кто ты.Тот, кто любит, бежит, летит и радуется, не боится преград.Любовь не знает расстояний и границ.Печально не любить, но еще печальнее не уметь любить.Наши души – его и моя – сделаны из одного.Любовь к себе – это отношения на всю жизнь.Мы никогда не забудем то, что любили. Это всегда остается нашей частью.Статусы для пар в ТиктокМы не перестаем любить с возрастом. Мы не стареем с любовью в сердце.Чувство, которое разбивает сердце, помогает его починить.Только одно слово снимает с наших плеч тяжесть боли. Это слово «любовь».Легко любить человека за что-то. Так каждый может. А вы попробуйте любить человека вопреки. Полюбите его недостатки. Это редкая, чистая любовь.Любовь глядит не глазами, а разумом. Вот почему Купидона рисуют слепым.Настоящая любовь случается, когда одна душа находит свою частичку в другой.Любовь – это исключительное сочетание понимания с непониманием.Прощение – лекарство для любых отношений.Любовь будет повсюду, если ты ее хорошенько поищешь.Догадки, как термиты, пожирают отношения.Давайте будем благодарить тех, кто делает нас счастливыми. Эти люди – прекрасные садовники, заставляющие наши души цвести.Ты часто говоришь ни о чем, но для меня твои слова значат больше, чем речи, полные смысла.Мечта одного – просто мечта. Мечта двоих – это реальность.Любовь – это дорога в две полосы, и она постоянно на ремонте.Подумай. Может, тебе не нужно, чтобы тебя любил весь мир? Для счастья достаточно любви одного человека.Никто – даже поэты – не смог измерять, сколько любви выдержит человеческое сердце.Радость жизни – в разнообразии. Даже самая нежная любовь должна терпеть разлуку.Любовь – это всегда нечто неземное. Условия меняются, но ее суть всегда остается прежней.Не люби того, кто относится к тебе, как к обыденности.Долго и счастливо – это не сказка. Это выбор.Ты не сможешь почувствовать удовольствие во всех его красках. пока не ощутишь боль.В твоих ранах семена прекрасных цветов, которые когда-нибудь расцветут.Не пытайся быть кем-то для всех. Будь всем для кого-то.Никогда не люби кого-то так, что будешь готов отпустить его.Для нас двоих дом – это не место, а человек. И мы наконец-то дома.Забавные статусы в ТиктокЛайки – это наркотик тиктокера.Обезьянка не изображает меня, когда я показываю ей льва.Я ем быстро, потому что мой завтрак лучше, чем у других.Я все время в черных очках. Люди уже думают, что я слепой!Я крутой, стильный, умный и немного забавный.Здесь я прячусь от друзей из Инстаграма.Я очень-очень умный… поставь лайк, пожалуйстаЯ думал, в моей жизни все – полная чаша… пока не купил пачку чипсов.Если бы я был писателем, придумал бы статус получше.Если тебе это кажется смешным, поставь лайк!Ой, это не смешной статус! Это его сын.Жизнь – это бассейн, и я в нем с головой.Моя жизнь похожа на конфету, у которой постоянно меняется вкус.Люди говорят, что я смешной, но я слишком занят, чтобы думать об этом.Улыбка заразна, почти как герпес. Поделись ей!Я в своих тиктоках не сомневаюсь!Словами не описать, как я люблю пятницы!У меня аллергия на реальность.Вообще-то, я не смешной. Я ужасно злой, но люди смеются. Знайте, я злой!Вот черт, где это я?Я не такой уж и умный, просто ношу очки.Статусы для раздела «О себе»Без музыкимоя жизнь была бы пуста.Музыкаговорит, когда слова бессильны.Только мы,музыканты, можем так мечтать.Любойписатель предпочел бы стать музыкантом.Музыка – этослова для души.В музыкескрыта вся мудрость и философия мира.Музыказадевает наши чувства так, как не могут слова.Крутые статусы в ТиктокПростота – ключ к счастью.Она превратила невозможное в возможности, а мечты – в цели.От мечты👉 к цели.Если «любовь витает в воздухе», почему мне нечем дышать?Я потратил __ лет, чтобы так выглядеть.Жизнь – это то, что происходит, пока ты листаешь ленту в Инстаграме.Мой обычный день: ем тосты с авокадо, выкладываю видео и читаю комменты.Это мое время. Я заслужил.Это не сон, это моя жизнь.И что я должен сюда писать?Добро пожаловать в мой мир.Ты не станешь лучшим, если не побываешь худшим.Лечусь от тортовой зависимостиДелаю деньги во снеЛюди зовут меня __, а я зову тебя погулять JБудет непросто, но постарайся поступать правильно.Вот моя история для учебников.Говорю «да» новым приключениям!Мне больно, но я улыбаюсь – такова жизнь.Почетный член Ночного Дожора JЯ – это я, остальные уже заняты.В мире, где можно быть кем угодно, будь собой.Успех у меня в крови!Лучший статус в ТиктокеСледи за тем, как я становлюсь лучшим.Подписываюсь взаимно!Все, что тебе нужно – это любовь.Я в тебя верю, и ты верь в меня.Настоящая любовь не заканчивается хорошо, она вообще не заканчивается.Хочу быть не первым, а единственным.Мы помним не дни, а мгновения.Люби меня, когда будешь готов, а не когда тебе одиноко.Мы не любим людей за то, как они прекрасны. Человек становится прекрасным в глазах влюбленного.Приходи еще!Не знаешь, чем заняться? Подпишись!Я вдохновлю тебя, не забудь подписаться!Все лучшее в жизни становится еще лучше, когда ты рядом.Ты причина, почему я так счастлив, просыпаясь утром.Все песни о любви вдруг поются о тебе.Лучшие статусы в ТиктокКогда я обнимаю тебя, я будто обнимаю весь мир.Подпишись и стань частью моей истории!Хочешь узнать больше? Подпишись!Я загадал желание, и ты сбылась.Если я не скажу, как люблю тебя, я проживу день зря.Я не собирался в тебя влюбляться, но я рад, что люблю тебя теперь.Лучшее чувство на свете – любить человека так же сильно, как он любит тебя.Жаль, что я не могу повернуть время вспять. Я бы встретил тебя раньше.Ты украл мое сердце. Можешь оставить себе.Я просто хочу быть с тобой, вот и все.Ты бы не справилась со мной даже с инструкцией.Предсказуемость – это не обо мне.Оставайся молодым и живи эту жизнь на полную!Я залечу раны, но не прощу и не забуду.Лучше я ошибусь, чем буду изображать идеал.Я не вытираю слезы. Я стираю людей со своего пути.Я как кофе: мрачный и слишком горячий для тебя!В мире обыденности я дико уникален.Трудно найти того, кто будет умным, милым, смешным и крутым.Вот тебе совет: не забудь подписаться!Моя любовь к тебе растет с каждой секундой.Я влюбился в тебя, потому что однажды, когда я себя ненавидел, ты полюбила меня.У меня не очень с воображением, но даже я могу представить нас вместе.Мы влюбляемся неожиданно, оставаться вместе или нет – наш выбор.Я влюблялся множество раз, и всегда в тебя.Мне уже давно нехорошо.Иногда все, что мы можем – это улыбаться. Продолжай жить, вытри слезы и притворись, что все в порядке.Мне казалось, что я особенный, а ты, оказывается, ведешь себя так со всеми.Каждую ночь я вижу тебя во сне.Мое сердце идеально, ведь в нем ты.Каждое мгновение с тобой – будто сбывающаяся мечта.Чтобы быть первым, нужно стать особенным.Будь смелым, рискуй. Ничто не заменит опыт.Я тот, кто я есть. В одобрении не нуждаюсь.Твое поведение – показатель твоей ценности.Позитивное отношение меняет мир.Докажи себе, а не другим.Время не ждет, но не расстраивайся. Выключи часы и наслаждайся жизнью!Классные статусы в ТиктокСейчас никому нельзя верить. Врать – это модно.Я не идеальный, я особенный.Что бы ни случилось, будь ответственным.Мечтай без страха, люби без границ.Если чувство настоящее, оно не проходит.Только словом «любовь» можно описать все, что мы пережили вместе.Вечность – это долго, но я готов провести ее рядом с тобой.Повернись к солнцу, и ты никогда не увидишь тень.Не принимай доброту за слабость.Каждый конец – это начало чего-то нового.У меня что-то застряло в подошве. Ой, это твое мнение.У сильных женщин нет предвзятого отношения. У них есть стандарты.Если бы меня можно было контролировать, в комплекте был бы пульт управления.Не ищи счастье там, где потерял его.Я больше не рассказываю о своих чувствах, ведь всем все равно.Я потерял себя в темноте.‒ Почему ты не сказал? – Никто не спрашивал.Мне нужен отдых от мыслей.Человек, который делает всех счастливыми. часто оказывается самым одиноким.Когда я вхожу в комнату, полную людей, то ищу только тебя.Если бы я мог быть с кем угодно, я бы все равно выбрал тебя.Люди одиноки, потому что они строят стены вместо мостов.Иногда легче притвориться, что тебе все равно, чем признать, что тебя разрывает изнутри.Самое сложное – отпускать человека, которого любишь.Только ты можешь сделать меня самым счастливым или самым несчастным.Если не можешь изменить судьбу, измени отношение.Не суди человека, пока не узнаешь его.Мы не идеальны, но друг для друга мы лучшие.Влюбиться в тебя – лучшее решение в моей жизни.Следи за тем, как творится история!Люби себя и знай – ты достоин лучшего!Я вижу красоту во всем, кроме себя.Когда ты счастлив, ты слушаешь музыку. Когда тебе грустно, ты понимаешь слова.Не суди меня. Ты не знаешь, через что я прошел.Возможно, я родился, чтобы грустить.– Кто ранил тебя? – Мои ожидания.Популярные статусы в ТиктокКаждый раз, когда я вижу тебя, я снова влюбляюсь.Мои чувства? Не беспокойся о них, как это делают остальные.Я запутался в своих мыслях.Я закрываю глаза и вижу тебя. Я открываю глаза и начинаю скучать.Ждать больно, забывать тоже. Не знать, что делать, больнее всего.Ты не можешь всегда оставаться сильным. Уединись и позволь себе расплакаться.Ты никогда не станешь счастливым, если будешь держаться за вещи, которые тебя огорчают.Ты и я. Нам мог бы завидовать весь мир.Ты поцеловал меня не в губы, а в душу.Мне так грустно, когда еда кончается.Будь позитивным. Что-то хорошее обязательно случится.Всем плевать, пока не случится что-то серьезное.Я люблю побыть один, но ненавижу одиночество.Расстроен, но не удивлен.Я знаю, мое молчание и моя сила исцелят меня.Если хочешь запостить текст песни, подумай – ты уверен?Извини, я уже в пижаме, так что планы отменяются.Хочу, чтобы ты знал: кому-то не все равно. Не мне, но кому-то другому точно.Боже, подари мне возможность бить людей по интернету.В любой истории всегда две стороны. И скриншоты.Ты не сможешь направить ветер в другую сторону. Натяни паруса.Не надо показывать характер. Мой черный список больше, чем список друзей.Солнце не всегда светит. Это нормально – иногда спотыкаться.Слезы – это слова, которые не высказать.Да, я улыбаюсь, но уже не из-за тебя.Падение – это случайность. Лежать после этого на земле – это выбор.Позитивное отношение к жизни превращает бурю в грибной дождик.Милые статусы в ТиктокВо мне прекрасно сочетаются черты милашки и наглого хама.Люди слышат твои слова, но обращают внимание на характер.Грусть и злость могут сделать тебя творцом, а творчество поможет преодолеть все худшее в жизни.Быть одиноким – не значит быть одному. Это значит, что всем плевать.Лучше быть в одиночестве, чем с теми, кто тебя не ценит.Если ты себя не уважаешь, другие последуют твоему примеру.Знай себе цену и не соглашайся на меньшее.Если ты не жертвуешь ничего ради любимого дела, это дело станет жертвой чему-то еще.Всем хочется счастья и не хочется грустить, но даже радуга не появляется без дождя.Я хорошо скрываю свои чувства, это мой единственный талант.Иногда приходится потерять что-то, чтобы понят, что у тебя было.Мне больно, но жизнь жестока.Я все смотрю на тебя и ищу правду в твоих глазах.На мне твой подарок – улыбка.Слабые мстят. Сильные прощают. Умные игнорируют.Если ты любишь жизнь, она ответит взаимностью.Если кто-то настолько глуп, что покидает тебя, будь умнее – отпусти его.Нужно делать то, что кажется самым сложным.Хочу быть для тебя самой желанной встречей и самой тяжелой разлукой.Твоя улыбка – это самое милое, что есть в мире.Когда печаль глубока, слов не слышно.Странно, но я чувствовал себя менее одиноким, пока не встретил тебя.Доброе сердце в жестоком мире – это смелость, а не слабость.Не суди меня по моему прошлому, меня там уже нет.Самые печальные слова, что можно сказать или написать – «могло бы быть».Почему жизнь не перестает меня учить? Я не хочу учиться.Когда я начинаю доверять людям, они показывают, почему этого делать не нужно.Ты не сможешь угодить всем.Зачем вписываться, если можно выделяться?Перед тем, как судить меня, убедись, что ты идеал во всем.Да, я изменился. Боль и не такое делает с людьми.Я не в порядке, просто умею хорошо притворяться.Скрываю свою боль за фразой «все в порядке».Слезы – это слова, которые нужно записать.Я разочаровался в себе.Жив или только дышит?Я чувствовал так много, что вскоре перестал чувствовать что-либо.Интересные статусы в ТиктокСделай это. Пусть все будут в шоке.Жизнь всегда дает второй шанс – завтрашний день.Забудь о негативе и сияй!Тренируйся видеть лучшее во всем.Я – это самое сильное слово. Все, что стоит после него, меняет жизнь.Каждая буря начинается с дождя.Улыбайся тем, кто тебя ненавидит. Твое счастье злит их.Не позволяй своим желаниям затмевать то, что у тебя уже есть.Небольшие изменения иногда дают лучшие результаты.Жизнь не обязана давать нам то, чего мы от нее ждем.Мы ничего не можем изменить, пока не примем реальность.Она похожа на смерч из роз, в ней сочетаются красота и хаос.Люби или ненавидь меня, но ты не сможешь меня изменить.Работай на результат, не жди похвалы.Значит, ты читаешь мои статусы…Пессимизм похож на сдутую шину. На нем далеко не уедешь.Лев не волнуется о мнении овцы.Создай самую грандиозную, невозможную идею своей жизни. Потому что ты становишься тем, во что веришь.Разум подобен парашюту - он работает только в открытом состоянии.Жизнь коротка. Сосредоточься на том, что действительно важно. Придется изменить приоритеты.Каждая неудача - это еще один шаг к победе. Пытайся.Я не проиграл, просто попробовал 10 000 способов, которые не работают.Ничего страшного, если я тебе не нравлюсь. Не у всех хороший вкус.Если думаешь, что можешь – значит, можешь. Если считаешь, что не можешь – ты прав.Скоро вы увидите лучшего меня.Они сказали, что я не смогу. Вот почему я сделал это.У меня нет времени на беспокойство о тех, кто меня ненавидит. Я слишком занят – люблю тех, кто любит меня.У тебя могут быть результаты или оправдания.Я хорош для самого себя , только это имеет значение.Если к чему-то стремишься, не отступай, пока не добьешься своего.Сделай сегодня что-то полезное, и будущий ты скажет тебе спасибо.Молчание – лучший ответ дуракам.Худшая болезнь – пессимизм по жизни.Вдыхай уверенность. Выдыхай сомнения.Все величайшие достижения совершили люди, полные энтузиазма.Сейчас я похож на картофелину, но скоро я стану картошкой фри, и вы будете мечтать обо мне.Удивительно. почему люди не говорят в лицо. а постят в соцсетях.Единственное существо, которому нужно сидеть, чтобы добиться успеха – это курица.Первые пять дней после выходных самые тяжелые.Хватит проверять мой профиль. Напиши, если скучаешь.Жизнь – это как диарея. Неважно, как ты пытаешься его удержать, дерьмо случается.Не рассказывать мне что-что, «чтобы не разозлить» – это лучший способ вывести меня из себя.Жаль, что я не могу выставлять людям счета за потраченное время.Я сегодня очень занят: превращаю кислород в углекислый газ.Если жизнь дала вам лимон, сделайте лимонад. Попробуйте найти кого-нибудь, чья жизнь дала им водку, и устройте вечеринку!Любовь – это не стесняться пукнуть.Будь осторожен! Я знаю карате и другие слова.Известные статусы в ТиктокМне нравится разговаривать с детьми. Взрослые никогда не спрашивают, какая моя третья любимая рептилия.Не можешь убедить – запутай.Не воруй, не стоит соревноваться с правительством.Жизнь мужчины не полна без брака. После свадьбы она закончена.Днем я не верю в привидений, но по ночам я готов поверить во все что угодно.Я не сучка, я просто говорю неприятную правду.Ненавижу придумывать умные ответы после спора.Ты не узнаешь, что у тебя есть, пока не приберешься в комнате.Я выгляжу так, будто все хорошо, но глубоко внутри моего ботинка с пятки сползает носок.Не будь тем же, будь лучше.Если ты смог это придумать. ты справишься.Жизнь – это не сказка. Если ты потеряла туфельку в полночь, ты пьяная.Тот неловеки момент, когда ты в найках и не можешь «просто сделать это»…Счастье не в деньгах, а в покупках.Здравый смысл похож на дезодорант. Те, кому он больше всех нужен, не пользуются им.Поступай правильно.Жизнь коротка, не пропусти ни дня!Никогда-никогда не сдавайся!Важно каждое мгновение.Будь бесстрашным.Упади семь раз, встань восемь.Я не знаю, куда я двигаюсь, но я на правильном пути.Ты свой главный приоритет.Жизнь не дается дважды.Жизнь – прекрасная трудность.Чтобы добиться успеха, нужно начать.Начинай каждый день с благодарностью в сердце.Это пройдет.Это нормально – быть неидеальным.Поверь в себя, это уже полпути к цели.Сегодня у тебя снова есть шанс стать лучше.Докажи, что они неправы.Храбрость есть и в мягкости.Приключение начинается!У меня нет времени на споры с эгоистами и глупцами.Я не просто девушка с телефоном – я модель.Самые прекрасные улыбки скрывают темные секреты.Важнейшая деталь камеры – человек перед ней.Я делаю много селфи, чтобы моему биографу проще жилось в будущем.Умные статусы в ТиктокРазбрасывайте доброту как конфетти!Я думал, что воздух ничего не стоит, пока не купил пачку чипсов.Не целуйтесь рядом с домом. Любовь слепа, а соседи нет.Ты красив, пока есть бесплатный фотошоп.Эй, ты опять читаешь мой статус?Не останавливайся, пока не будет повода гордиться.Сегодня я выбираю счастье.Не бывает счастливой жизни, только счастливые дни.Лучше сказать «Ой», чем думать «Что, если бы».К черту все. Сделаем это.Ты сможешь, это точно.Старыми способами не получить новый результат.Жизнь начинается за границей зоны комфорта.Сестры – это разные цветы из одного сада.Сделай все, что можешь.Я одеваюсь так, будто иду на встречу с заклятым врагом.Моя одежда не изменит мир – это сделаю я.Жизнь коротка. Пусть каждое селфи будет лучшим.Не использую фильтры, это моя естественная красота.Моя одежда – часть яркой жизни.Я люблю одежду, но ненавижу ярлыки.Лучше я буду одиноким львом, чем популярной овцой.Я пролистал тысячи километров пальцем.Жизнь не идеальна, но ты можешь сделать ее такой на фото.Такова жизнь.Я стремлюсь произвести на себя впечатление.Замечай лучшее в мире.Шопинг – это моя психотерапия. Входит дешевле ;)«Мне нужна новая одежда» - говорю я каждый божий день!Мой бывший не подходил к наряду.Деньги не могут быть корнем зла, ведь покупки так радуют людей!Женщины прекрасны в любой одежде, но правильный наряд дает женщине власть.