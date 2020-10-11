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Степанакерт обстрелян после перемирия: события ночи 11 октября

Степанакерт обстрелян после перемирия: события ночи 11 октября

Город Степанакерт впервые после введения в субботу в 11:00 мск режима прекращения огня подвергся обстрелу. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, было слышно не менее 15 взрывов. Часть взрывов прогремела в населенном пункте Шуши.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что второй по величине город республики — Гянджа — подвергся обстрелу с территории Армении. «Город Гянджа подвергается обстрелу с территории Бердского района Армении», — сообщает ведомство.

Пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле с территории Армении города Гянджа. В воскресенье утром минобороны Азербайджана заявило, что второй по величине город республики — Гянджа — подвергся обстрелу с территории Армении. МЧС Азербайджана сообщило, что ракета упала на жилое здание, азербайджанская генпрокуратура заявила о пяти погибших и 28 пострадавших. «Это дезинформация», — сказала Степанян.

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с Covid-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения. Накануне сообщалось о 350 766 случаях, до этого рекордными становились 338 779.

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли сообщил, что глава государства больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома. «Этим вечером я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний, позволяющим безопасное прекращение изоляции, утренний тест на наличие коронавируса показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи инфекции», — отмечается в тексте.

Ситуация в столице Киргизии, где с 5 октября продолжались массовые беспорядки и столкновения между сторонниками различных политических сил, стабилизировалась. Об этом сообщили в воскресенье в комендатуре Бишкека. «В настоящее время обстановка в городе стабильная, она контролируется сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВС», — заявил представитель комендатуры.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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