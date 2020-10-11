Степанов озвучил правила работы ресторанов и кафе в карантин

Алексей Вольцев

В ресторанах и кафе все официанты и сотрудники в помещениях должны находиться в медицинских масках. Об этом на брифинге в субботу, 10 октября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, как будут работать рестораны с учетом похолодания и закрытия летних террас."Я Вам расскажу Вам на своем примере, как я посещаю такие заведения питания иногда в воскресенье со своей семьей. Мы заходим в ресторан обязательно в маске, когда доходим до столика, то садясь – снимаем маски", – отметил Степанов.По его словам, за столом по правилам может находиться не более четырех лиц, кроме детей до 14 лет."Если у Вас семья из четырех лиц и есть еще ребенок до 14 лет, то в таком случае пять человек. Необходимо обеспечить, чтобы они размещены были на расстоянии не меньше 1,5 метра", – уточнил Степанов.Чиновник подчеркнул, что обязательно должны быть антисептики на входе в ресторан и желательно на каждом столике."Все официанты и весь персонал должны быть в масках, она должна прикрывать и нос, и рот. Это обязательно, и они не должны их снимать не при каких обстоятельствах", – подчеркнул Степанов.Он отметил, что это правило касается также персонала на кухне.