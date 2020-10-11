Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Степанов озвучил правила работы ресторанов и кафе в карантин

Степанов озвучил правила работы ресторанов и кафе в карантин

Степанов озвучил правила работы ресторанов и кафе в карантин
В ресторанах и кафе все официанты и сотрудники в помещениях должны находиться в медицинских масках. Об этом на брифинге в субботу, 10 октября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, как будут работать рестораны с учетом похолодания и закрытия летних террас.

"Я Вам расскажу Вам на своем примере, как я посещаю такие заведения питания иногда в воскресенье со своей семьей. Мы заходим в ресторан обязательно в маске, когда доходим до столика, то садясь – снимаем маски", – отметил Степанов.

По его словам, за столом по правилам может находиться не более четырех лиц, кроме детей до 14 лет.
"Если у Вас семья из четырех лиц и есть еще ребенок до 14 лет, то в таком случае пять человек. Необходимо обеспечить, чтобы они размещены были на расстоянии не меньше 1,5 метра", – уточнил Степанов.

Чиновник подчеркнул, что обязательно должны быть антисептики на входе в ресторан и желательно на каждом столике.

"Все официанты и весь персонал должны быть в масках, она должна прикрывать и нос, и рот. Это обязательно, и они не должны их снимать не при каких обстоятельствах", – подчеркнул Степанов.

Он отметил, что это правило касается также персонала на кухне.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Алиев: договоренности по Карабаху предполагают вывод армянских сил
Алиев: договоренности по Карабаху предполагают вывод армянских сил
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании Карабаха
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании Карабаха
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании
Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется
Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется
"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру
"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех данных
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех
СК выясняет обстоятельства гибели рыбаков в Красноярском крае
СК выясняет обстоятельства гибели рыбаков в Красноярском крае
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Ильхам Алиев доволен итогами переговоров в Москве по Карабаху
Ильхам Алиев доволен итогами переговоров в Москве по Карабаху
Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с праздником
Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с праздником
Модная битва: Кьяра Ферраньи против Минди Калинг
Модная битва: Кьяра Ферраньи против Минди Калинг
Режиссер "Не время умирать" займется сериалом о военных летчиках
Режиссер "Не время умирать" займется сериалом о военных летчиках

Топ на сегодня

Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили о лесбийской любви
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для уютной осени
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для

Еще по теме

В школьных столовых вводят новый режим питания: что изменится
Глава Минздрава Украины сообщил, когда полноценно могут заработать рестораны
Степанов сказал, кто может не проходить обсервацию
Степанов: Более 70% смертей от коронавируса в Украине приходится на людей в возрасте 60+