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Страшные последствия инсульта: Елена Кондулайнен не может ходить

Страшные последствия инсульта: Елена Кондулайнен не может ходить

Жизнь красивой, эффектной и харизматичной артистки Елены Кондулайнен изменилась после вечернего похода в ресторан в конце июля этого года. Женщина взяла в руки бокал шампанского, а после не смогла совладать с собой и увидела, как ее рука бесконтрольно падает. Актрисе диагностировали инсульт и увезли на скорой в клинику, где она была вынуждена пройти длительный период реабилитации.


С рокового момента прошло уже более 2 месяцев, но знаменитости до сих пор не удается восстановиться. Несмотря на ее рвение вернуться в суматошные актерские проекты, она вынуждена проводить все время с сиделкой и разрабатывать ноги, так как ходить у нее получается только при помощи ходунков.


В программе «Ты не поверишь!» на НТВ показали несколько кадров Елены Кондулайнен в нынешнем состоянии и пояснили, что справляться с жизненными тяготами ей часто помогает сын. Парень разговаривает с матерью и пытается сделать все, чтобы мама восстановила речь.

[media=https://twitter.com/kondulena/status/1236064194253946880?ref_src=twsrc%5Etfw]

К счастью, Елена не опускает руки и сама идет на поправку уверенными шагами, уже может пересаживаться со скамейки на качели во дворе и изо всех сил работает над развитием поврежденной опорно-двигательной функции.

[media=https://twitter.com/kondulena/status/1230585378429644800?ref_src=twsrc%5Etfw]
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По материалам: popcake.tv

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