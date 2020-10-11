Стрельбу в центре Киева устроила автоколонна с флагами Азербайджана

Лидия Мартынова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После ночного ЧП на Подоле в Киеве, в центре столицы произошел инцидент со стрельбой. В воскресенье, 11 октября, около 17 часов в полиции получили сообщение о том, что в центре города движется колонна машин с иностранной символикой и слышны выстрелы.

На месте происшествия полицейские выяснили, что двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов. Там правоохранители нашли 4 стреляные гильзы.

6 автомобилей с иностранцами полицейские остановили в Соломенском районе Киева. В них находилось 14 человек.

По информации dtp.kiev.ua, в машинах ехали граждане Азербайджана. По словам очевидцев, группа азербайджанцев провела автопробег с флагами Азербайджана и Турции и скандировала «Карабах».

Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Известно, что во время инцидента никто не пострадал.

Напомним, сегодня в центре столицы произошло еще одно ЧП — на Крещатике 49-летний мужчина поджег себя. Пострадавшего госпитализировали в больницу с почти 100% ожогов тела.

Фото censor.net/