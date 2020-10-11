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Таро-прогноз на неделю с 12 по 18 октября 2020 года

Таро-прогноз на неделю с 12 по 18 октября 2020 года

Еженедельный Таро-прогноз содержит рекомендации, благодаря которым очередная неделя октября пройдет для Знаков Зодиака успешно. Своевременные советы старших Арканов позволят принимать взвешенные решения и обходить неприятности стороной.


Подсказки старших Арканов не только открывают завесу тайны над будущим, но и помогают принимать верные решения в настоящем. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представителям зодиакальных созвездий очередной прогноз на неделю с 12 по 18 октября 2020 года, чтобы заранее узнать о том, какие события могут произойти в ближайшие семь дней, а также получить возможность управлять собственной судьбой.

Овен


Аркан «Башня» сулит Овнам перемены, которые начнутся в начале октябрьской недели. По этой карте Овнам предстоит поменять мировоззрение, отказаться от иллюзий и пересмотреть планы на ближайшее время, чтобы не тратить силы на то, что уже устарело и не имеет значения.

По карте «Дьявол» Овнам нельзя забывать об осторожности. Перепады настроения могут стать причиной конфликтов и неприятностей, а значит, нельзя потакать сиюминутным прихотям и действовать сгоряча, не проверив информации.


Карта «Повешенный» говорит Овнам о возможности исправить ошибки и неточности. В выходные дни Овны смогут еще раз пересмотреть планы, чтобы в будущем не тратить время на бесполезную работу и переделки.


Аркан «Мир» сулит Тельцам гармоничное начало недели. По этой карте проблемы заканчиваются, и Тельцы смогут без труда преодолеть любые сложности на пути к личному счастью и процветанию.

«Дурак» в раскладе — карта неожиданностей. По ней события не поддаются контролю, и Тельцам в середине недели предстоит довериться судьбе. Спустя время станет понятна причина происходящего, и ситуацию удастся взять под свой контроль.

По карте «Иерофант» Тельцам стоит соблюдать правила, чтобы не оступиться и не стать жертвами сложившихся обстоятельств. Аркан говорит о том, что мудрость и взвешенные решения позволят Тельцам справиться с любой работой и не упустить приятных перспектив.

Близнецы



По карте «Дурак» Близнецам не стоит бояться. Аркан говорит о том, что смелость и внимание к деталям будут вознаграждены, и Близнецы смогут достичь успехов, если перестанут медлить и сомневаться.

Карта «Верховная жрица» указывает Близнецам на ситуацию, когда от них потребуется выдержка. По этому Аркану доверие предчувствиям убережет Близнецов от промахов и неприятностей как на работе, так и в личных отношениях.

Карта «Смерть» говорит о том, что в конце недели Близнецов ожидает новый жизненный этап. По этому Аркану пора поставить точку в некоторых делах, чтобы не лишать себя возможности начать что-то новое и увлекательное.

Рак


Аркан «Умеренность» в раскладе — это совет придерживаться «золотой середины». Ракам по этому Аркану нужно сдерживать эмоции и стремиться к внутреннему равновесию. Обретение гармонии улучшит самочувствие и настроение, а также поможет найти выход из трудной ситуации.

Аркан «Маг» говорит о том, что Раки смогут достичь новых успехов и вершин, если возьмут инициативу в свои руки. По той карте нельзя прятаться в тени окружения, иначе Раки могут лишиться перспективных возможностей.

Аркан «Дьявол» служит предостережением. По этой карте Раки могут стать заложниками собственной недальновидности, если будут потакать сиюминутным прихотям. Аркан сулит успехи лишь в том случае, если быть осторожными и не поддаваться на провокации.


Лев


Карта «Отшельник» символизирует для Львов временную изоляцию. По этому Аркану появляется возможность исправить прошлые ошибки, уединиться и восстановить силы, поразмышлять о будущем и составить план действий.

Аркан «Луна» указывает на преодоление страхов, которые мешают воплотить в жизнь давно вынашиваемые планы. Карта говорит о том, что первый шаг будет самым главным испытанием, и его нужно сделать, если Львы не хотят и дальше «блуждать во тьме».

«Влюбленные» — карта выбора, который Львам предстоит сделать самостоятельно. Решения, принимаемые без спешки, будут самыми верными, если вдобавок слушать свое сердце и не идти на поводу советчиков.

Дева


Аркан «Маг» сулит Девам отличное начало недели, когда они вольны выбирать любое направление. По этой карте успех приходит к тем, кто умеет не только усердно трудиться, но и подстраиваться под обстоятельства, с легкостью меняя планы.

Карта «Иерофант» в раскладе символизирует путь добродетели и честности. По ней Девы смогут прийти к победе, если будут непредвзято относиться ко всему, что происходит вокруг, и посвятят время действительно важным делам, не отвлекаясь на мелочи.


«Умеренность» — карта, призывающая Дев на выходных отказаться от импульсивных решений. Придерживаясь золотой середины, Девы смогут прийти к долгожданной цели в разы быстрее.

Весы


По карте «Император» Весы смогут начать неделю с новых побед. Аркан сулит удачу в деловой среде, но для этого Весам важно сохранить хорошую репутацию и действовать обдуманно, чтобы не оступиться.

Аркан «Верховная жрица» указывает Весам на то, что в середине недели нельзя спешить. Ответственность и умение использовать интуицию помогут справиться с временными трудностями и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Карта «Правосудие» напоминает Весам о важности обдумывания каждого шага. По этой карте за каждый поступок Весы будут либо вознаграждены, либо наказаны. Совет Аркана — действовать честно, чтобы не заниматься работой над ошибками.

Скорпион


Карта «Повешенный» указывает Скорпионам на временную приостановку всех дел, которая не должна пугать или смущать. По этой карте в жизнь приходят перемены, и для того, чтобы они были к лучшему, Скорпионам предстоит потренировать выдержку.


«Колесница» в раскладе — карта действия. По ней Скорпионам нельзя раздумывать и медлить. Активность и желание бороться за свое благополучие помогут быстро справиться с работой и в скором времени получить первое вознаграждение.

Карта «Иерофант» символизирует мудрость и настойчивость. По ней Скорпионы смогут добиться справедливости и поставить на место обидчиков, если будут действовать по совести и не станут идти на поводу разрушительных эмоций.

Стрелец


По карте «Отшельник» Стрельцы в начале недели должны привести чувства к гармонии, чтобы не стать заложниками собственной неосмотрительности. Аркан говорит о времени, когда перед решительным рывком нужно настроиться эмоционально, чтобы избежать неверных решений.

«Влюбленные» в раскладе — карта необходимого выбора, который поможет Стрельцам стать успешнее и привлечь в жизнь позитивные перемены. Совет карты — не спешить и оценить обстановку, чтобы не зайти в тупик.

Аркан «Смерть» говорит о закономерных переменах, которые произойдут в выходные. По этой карте Стрельцы смогут подвести черту, оставить за спиной отжившее прошлое и встать на пороге новых открытий.

Козерог


Аркан «Отшельник» говорит о необходимости «притормозить», чтобы еще раз оценить силы, которые понадобятся для запланированных дел. Карта говорит о благоприятном времени, когда появляется возможность исключить ошибки и найти путь к счастью.

Карта «Солнце» символизирует победу и награду за приложенные ранее усилия. В середине недели у Козерогов будет выбор: отправиться на непродолжительный отдых или начать новое дело, которое в скором принесет хорошие дивиденды.

«Башня» в раскладе — это разрушение и созидание одновременно. Козерогам стоит принять тот факт, что все выполнить невозможно. Им нужно определиться с конкретной целью, чтобы «выложиться по полной» и насладиться очередной победой.

Водолей


Карта «Императрица» символизирует не только женское начало, но и истинную мудрость, присущую людям, способным на признание ошибок и стремление их исправить. Водолеям по этой карте предстоит найти личный путь к счастью, опираясь на свои лучшие качества.

«Луна» в раскладе — карта, по которой Водолеям предстоит вступить в борьбу со своими страхами и опасениями. По этому Аркану блуждание в потемках не приведет к нужному результату, а значит, наступила пора, когда нужна смелость, чтобы сделать первый шаг к счастью.

Аркан «Суд» говорит о возможности оставить прошлое позади, разрешив спорные вопросы и исправив ошибки. Успех ожидает тех, кто в конце недели завершит начатое и накопит силы для решительного рывка.

Рыбы


Карта «Императрица» указывает на необходимость вспомнить о своих желаниях и не мешкать с их воплощением в жизнь. Этот Аркан призывает Рыб к гармонии, что важно для душевного равновесия и налаживания отношений с близкими родственниками.

По карте «Повешенный» Рыбы могут зайти в тупик, если не станут прислушиваться к доводам разума. По этому Аркану принятие решений должно быть обдуманным, иначе Рыбы рискуют своей репутацией.

Аркан «Маг» сулит Рыбам успехи в той сфере жизни, которую они выбрали приоритетной. По этой карте появляется возможность достичь новых высот в карьере, наладить личную жизнь, разобраться с финансовым трудностями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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