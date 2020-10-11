Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Таролог и астролог заглянули в будущее предстоящих выборов в столице,- СМИ

Таролог и астролог заглянули в будущее предстоящих выборов в столице,- СМИ

Таролог и астролог заглянули в будущее предстоящих выборов в столице,- СМИ

Что ждёт в ближайшем будущем Киев, как пройдут местные выборы и какая судьба ожидает главных конкурентов в борьбе за кресло мэра — отвечают таролог Софья и астролог Катерина Дерда, пишет «golos.ua».

«Второй тур выборов в Киеве, вероятнее всего, будет, и вполне возможно, что в нем встретятся женщина и мужчина», — лаконично сообщила редакции «golos.ua» астролог Катерина Дерда.


А вот таролог Софья сделала более детальный анализ и рассказала, что в ближайшем будущем, по ее предположению, ожидает двух главных конкурентов на пост главы столицы — Виталия Кличко и Ирину Верещук.

«Кличко вскоре закроется сам в себе, поскольку его ждут утраты, разочарования во всем, что сейчас происходит в его жизни. Но он будет биться до последнего… Возле него стоит мужчина… даже двое. Они будут делать все возможное, чтобы убрать его с дороги», — рассказала Софья.

Так же она увидела дальнюю дорогу с женщиной, что можно трактовать как выход во второй тур с представительницей прекрасного пола и длительную дорогу с ней в борьбе за кресло мэра.

По кандидату Ирине Верещук карты таро показали весьма любопытный прогноз, пишет «golos.ua» .

«У нее будет большая борьба. Сложная. Ей будет тяжело. Борьба с мужчиной… Она смотрит вперед, у нее есть множество планов, а ей будут пытаться помешать. Но она все равно будет проталкиваться дальше. Ее ждет конец старого — начало нового», — сделала прогноз таролог Софья.

Фото: pixabay

86 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Президентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися
Президентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися
В Петербурге украли лекарства для онкобольных на 100 млн рублей
В Петербурге украли лекарства для онкобольных на 100 млн рублей
Одна из пострадавших от взрывов под Рязанью скончалась в больнице
Одна из пострадавших от взрывов под Рязанью скончалась в больнице
Вирусолог оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России
Вирусолог оценил сроки выхода на плато по коронавирусу в России
Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Путин раскрыл, есть ли у него друзья в "большой политике"
Путин раскрыл, есть ли у него друзья в "большой политике"
Захарова назвала главную задачу внешней политики России
Захарова назвала главную задачу внешней политики России
Без нее никак? Алиев предложил привлечь к диалогу по НКР еще одну страну
Без нее никак? Алиев предложил привлечь к диалогу по НКР еще одну
"Едва на коньках стоят": Роднина раскритиковала "Ледниковый период"
"Едва на коньках стоят": Роднина раскритиковала "Ледниковый период"
Меган Маркл записала подкаст вместе с принцем Гарри: "Я стала самой затролленной персоной 2019 года"
Меган Маркл записала подкаст вместе с принцем Гарри: "Я стала самой
Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице
Шуфутинскому запретили жениться на молодой танцовщице
Лавров — Чавушоглу: Мы готовы продолжить посреднические усилия по Карабаху
Лавров — Чавушоглу: Мы готовы продолжить посреднические усилия

Топ на сегодня

Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили о лесбийской любви
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов

Еще по теме

Астролог и гадалка Ирина Деникина увидела каким будет 2018 год для России и США
Таролог Кали называет причиной развода Лолиты Милявской предательство
Прогноз на 2018 год астролога Сергея Курапова – какая судьба ожидает Россию и мир
Три Рака баллотируются на пост мэра: астролог обеспокоена судьбой Киева