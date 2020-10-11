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«Теперь Face может погонять лысого»: Марьяна Ро побрилась налысо

«Теперь Face может погонять лысого»: Марьяна Ро побрилась налысо

Одна из самых популярных блогерш России Марьяна Ро не перестает удивлять своих поклонников. Не так давно она призналась в своей сексуальности, а теперь решила кардинально сменить имидж.


У себя на странице в TikTok Марьяна опубликовала видео, на которой сначала состригла свои белокурые локоны, а потом и вовсе сбрила их машинкой. После чего она покрасила их в кричащий блонд, добавив ярко-розовый рисунок сбоку. Довольно смело, не правда ли?!


@maryanaro


♬ original sound — lyna pp head

Однако многие совсем не оценили преображение Марьяны Ро. Они не нашли в ее поступке объяснения и принялись с иронией рассуждать, куда в таком виде следует пойти блогерше.

«Самое место в тюрьме», «Теперь Face может погонять лысого», «Бритни Спирс (Britney Spears). Начало», «Убого», «Решила так склеить девчонку?», «Не вижу ничего красивого», «Тебе вообще не идет», «Лучше бы этого не делала»,

— комментируют поступок девушки.

Другие же оценили дерзкое перевоплощение, отметив, что никогда не сомневались в ее стиле. А тебе нравится новый образ Марьяны Ро? Пиши в комментариях свое мнение.

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По материалам: popcake.tv

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