«Теперь Face может погонять лысого»: Марьяна Ро побрилась налысо
Одна из самых популярных блогерш России Марьяна Ро не перестает удивлять своих поклонников. Не так давно она призналась в своей сексуальности, а теперь решила кардинально сменить имидж.
У себя на странице в TikTok Марьяна опубликовала видео, на которой сначала состригла свои белокурые локоны, а потом и вовсе сбрила их машинкой. После чего она покрасила их в кричащий блонд, добавив ярко-розовый рисунок сбоку. Довольно смело, не правда ли?!
@maryanaro
♬ original sound — lyna pp head
Однако многие совсем не оценили преображение Марьяны Ро. Они не нашли в ее поступке объяснения и принялись с иронией рассуждать, куда в таком виде следует пойти блогерше.
«Самое место в тюрьме», «Теперь Face может погонять лысого», «Бритни Спирс (Britney Spears). Начало», «Убого», «Решила так склеить девчонку?», «Не вижу ничего красивого», «Тебе вообще не идет», «Лучше бы этого не делала»,— комментируют поступок девушки.
Другие же оценили дерзкое перевоплощение, отметив, что никогда не сомневались в ее стиле. А тебе нравится новый образ Марьяны Ро? Пиши в комментариях свое мнение.Подпишись на нас в Яндекс Новости