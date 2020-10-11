Тэхён из BTS усыновил малыша!
АРМИ, удалось ли вам посмотреть первый день концерта Map Of The Soul ON:E? Если да, то вы уже знаете, как сильно айдолы смогли впечатлить своих зрителей. Давайте поговорим о самых запоминающихся моментах ожидаемого шоу.
Разумеется, огромное количество твитов о превосходстве Чонгука (Jungkook) не обошло вас стороной. Этот парень смог выбиться в тренды более 100 стран благодаря своему уникальному голосу и подаче на сцене. Но кто еще заставил вас улыбнуться? Точно! Это был Тэхён (Taehyung), который вышел на сцену с симпатичным маленьким мальчиком, чья улыбка озаряла всю площадку.
«Они оба были такие милыеее, как будто папа с сыном. Очень хотелось бы, чтобы у ТэТэ был такой сын»
«Красивыыыый, Тэхешка усыновил этого малыша?»— с восхищением писала армия фанатов под публикациями с концерта.
Некоторые фаны говорят, что момент, когда Тэ посмотрел в глаза своему маленькому другу, а тот улыбнулся, был самым милым за все мероприятие. А что думаете вы? Удалось ли обаятельной копии Ви покорить ваши сердца?
«Аввв представляете, когда у все бтс будут дети, какая это будет милая банда»,— мечтательно произнес поклонник бэнда.