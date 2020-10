Тэхён из BTS усыновил малыша!

Анастасия Иванова

АРМИ, удалось ли вам посмотреть первый день концерта Map Of The Soul ON:E? Если да, то вы уже знаете, как сильно айдолы смогли впечатлить своих зрителей. Давайте поговорим о самых запоминающихся моментах ожидаемого шоу.

[media=https://twitter.com/manyalovefox1/status/1315014380308828162?ref_src=twsrc%5Etfw]

Разумеется, огромное количество твитов о превосходстве Чонгука (Jungkook) не обошло вас стороной. Этот парень смог выбиться в тренды более 100 стран благодаря своему уникальному голосу и подаче на сцене. Но кто еще заставил вас улыбнуться? Точно! Это был Тэхён (Taehyung), который вышел на сцену с симпатичным маленьким мальчиком, чья улыбка озаряла всю площадку.

[media=https://twitter.com/Sannycatee/status/1314509712981921792?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Они оба были такие милыеее, как будто папа с сыном. Очень хотелось бы, чтобы у ТэТэ был такой сын»

[media=https://twitter.com/_thejan__/status/1314816932252704768?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Красивыыыый, Тэхешка усыновил этого малыша?»

[media=https://twitter.com/EvilPony3/status/1314557575057244160?ref_src=twsrc%5Etfw]

— с восхищением писала армия фанатов под публикациями с концерта.

Некоторые фаны говорят, что момент, когда Тэ посмотрел в глаза своему маленькому другу, а тот улыбнулся, был самым милым за все мероприятие. А что думаете вы? Удалось ли обаятельной копии Ви покорить ваши сердца?

[media=https://twitter.com/Sannycatee/status/1314953711849013251?ref_src=twsrc%5Etfw]

«Аввв представляете, когда у все бтс будут дети, какая это будет милая банда»,

[media=https://twitter.com/_thejan__/status/1314890073306017793?ref_src=twsrc%5Etfw]

— мечтательно произнес поклонник бэнда.Подпишись на нас в Яндекс Новости