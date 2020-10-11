Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19

Лидия Мартынова

Американский президент Дональд Трамп заявил, что может стать донором плазмы крови для других пациентов после того, как пережил коронавирус.Об этом сообщает канал Fox News.«Пока никто не спрашивал, но я готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19. Если врачи захотят, чтобы я это сделал, я это сделаю », - сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего-журналиста Fox News о донорстве.Также Трамп добавил, что во время лечения в военном медицинском центре им. Уолтера Рида его беспокоила усталость, а также отсутствие привычного уровня энергии. Президент добавил, что находился на лечении три с половиной дня. По словам Трампа, он хотел покинуть госпиталь в первый день, однако, врачи хотели оставить его на лечении для более длительного наблюдения.По словам американского президента, на днях он сдал очередной тест на коронавирус, однако его результаты пока неизвестны.Президент США сообщил о позитивном тесте на коронавирус в ночь на 3 октября. Он был госпитализирован и в течение нескольких дней проходил интенсивную терапию с применением экспериментальных лекарств в военном госпитале. В понедельник он вернулся в Белый дом.Врач президента Шон Конли заявил в четверг, что лечение Дональда Трампа завершено, и выразил надежду, что президент сможет вернуться уже в эту субботу к общественной жизни.