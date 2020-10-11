Трамп вылечился от коронавируса

Анастасия Иванова

Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли сообщил, что глава государства больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

«Этим вечером я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний, позволяющим безопасное прекращение изоляции, утренний тест на наличие коронавируса показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи инфекции», — отмечается в тексте.

Трамп в ночь на пятницу, 2 октября, сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. Позже он был доставлен в военный госпиталь.