Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ученые заявили о новой стадии эволюции человека

Ученые заявили о новой стадии эволюции человека
Австралийские ученые заявили, что обнаружили новую стадию эволюции современного человека, на которой исчезают зубы мудрости и появляется дополнительная артерия, сообщает Голос Америки.

"Все больше детей в мире рождается, не имея заложенных в челюсти зубов мудрости - об этом заявляют австралийские ученые, проанализировав данные развития человека за последние 250 лет. По их словам, за последние более двух столетий физиология человека менялась быстрее всего в истории эволюции. У современных людей, по сравнению с их относительно недавними предками, лицо стало меньше, появилась дополнительная артерия на предплечье, а в ногах - дополнительные кости", - говорится в отчете ученых Университета Флиндерс, что в Южной Австралии.

Отмечается, что большинство людей рождаются с зубами мудрости, которые в подростковом возрасте, или позже, начинают выходить наружу. Ученые считают, что эти зубы нужны были людям в древние времена для пережевывания сырой или очень твердой пищи, впрочем, теперь они становятся лишними.
"Так как лицо становится меньше, для зубов мудрости не остается много места, потому что челюсть уменьшилась", - сказал доктор Теган Лукас с Университета Флиндерс.

Ученые подчеркивают, что о быстрых эволюционных изменениях свидетельствует также появление дополнительной артерии в предплечье человека. Раньше дети рождались с этой артерией и она быстро исчезала, а теперь каждый третий человек имеет этот кровеносный сосуд до конца своей жизни.

"В исследовании также говорится, что все больше людей в мире рождается с дополнительной маленькой косточкой позади колена, которая называется фабелла. Ранее считалось, что эту кость человек потерял в ходе эволюции", - говорится в сообщении.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

СМИ: россияне бросились скупать машины, несмотря на их дефицит
СМИ: россияне бросились скупать машины, несмотря на их дефицит
На БелАЭС запустили цепную реакцию
На БелАЭС запустили цепную реакцию
В чем польза одиночества для энергетики: как и почему оно укрепляет биополе
В чем польза одиночества для энергетики: как и почему оно укрепляет
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста по коронавирусу
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста по коронавирусу
Ученые заявили о новой стадии эволюции человека
Ученые заявили о новой стадии эволюции человека
Наперекор стереотипам: самые известные программистки и IT-специалистки, которые изменили технический мир
Наперекор стереотипам: самые известные программистки и
Алиев: договоренности по Карабаху предполагают вывод армянских сил
Алиев: договоренности по Карабаху предполагают вывод армянских сил
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании Карабаха
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании Карабаха
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании
Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется
Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется
"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру
"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех данных
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех

Топ на сегодня

Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили о лесбийской любви
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для уютной осени
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для

Еще по теме

Учёные: Юмор является результатом эволюции
Американские учёные разработали шкалу для измерения мудрости
Ученые советуют людям не выбрасывать выпавшие зубы
В Австралии обнаружены древнейшие следы поселений человека