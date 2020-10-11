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Учёный рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 у женщин и мужчин

Учёный рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 у женщин и мужчин

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Какие-либо реакции на вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19 у мужчин и женщин проявляются одинаково, однако статистически достоверные данные будут только после завершения пострегистрационных испытаний препарата, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

«Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», — сказал учёный.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, получившую название «Спутник V». В Минздраве РФ сообщали, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после введения препарата.

Как заявил ранее зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью «Парламентской газете»,  при соблюдении россиянами санитарно-эпидемиологических требований справиться с последствиями распространения коронавируса осенью удастся без жёсткого карантина. При этом он отметил, что расслабляться и надеяться на то, что за прошедшие полгода вирус «ослабел», не стоит.

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По материалам: pnp.ru

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