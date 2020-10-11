Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Уткин счел Кафельникова дураком из-за его позиции по Карабаху

Уткин счел Кафельникова дураком из-за его позиции по Карабаху

Спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал позицию прославленного теннисиста Евгения Кафельникова по конфликту Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Теннисист написал в Twitter, что никто не вправе выражать свое мнение по этой ситуации, кроме армян и азербайджанцев. В ответ на это Уткин назвал его дураком.

Дурак ты, Женя. https://t.co/cFXJxICZ30

— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) October 9, 2020

Кафельников не оставил выпад блогера без ответа и написал ему, что своей реакцией Уткин "проявил уровень своего ума".

Ты сейчас проявил уровень своего ума на равне с волейболистом спиридоновым

— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 9, 2020

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Перемирие началось 10 октября, но буквально через 5 минут стороны обвинили друг друга в нарушении. 

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Модная битва: Кьяра Ферраньи против Минди Калинг
Модная битва: Кьяра Ферраньи против Минди Калинг
Режиссер "Не время умирать" займется сериалом о военных летчиках
Режиссер "Не время умирать" займется сериалом о военных летчиках
Глава НКР назвал Израиль ответственным за геноцид в Карабахе
Глава НКР назвал Израиль ответственным за геноцид в Карабахе
Полицейский в беде не бросит: в Керчи спасли одинокую пожилую женщину
Полицейский в беде не бросит: в Керчи спасли одинокую пожилую женщину
Шок! Чимин ублажает себя перед публикой
Шок! Чимин ублажает себя перед публикой
Россиян предупредили о меняющих батареи мошенниках
Россиян предупредили о меняющих батареи мошенниках
Собянин: Вакцинация от Covid-19 начнется через несколько месяцев
Собянин: Вакцинация от Covid-19 начнется через несколько месяцев
Уткин счел Кафельникова дураком из-за его позиции по Карабаху
Уткин счел Кафельникова дураком из-за его позиции по Карабаху
Степанакерт обстрелян после перемирия: события ночи 11 октября
Степанакерт обстрелян после перемирия: события ночи 11 октября
Тэхён из BTS усыновил малыша!
Тэхён из BTS усыновил малыша!
Слов нет, одни эмодзи. Как веселые картинки (почти) заменили язык
Слов нет, одни эмодзи. Как веселые картинки (почти) заменили язык
Аффирмации на стройность, похудение и красоту
Аффирмации на стройность, похудение и красоту

Топ на сегодня

Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили о лесбийской любви
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для уютной осени
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для

Еще по теме

Уткин стал креативным директором сети «Джон Донн»
Василия Уткина отстранили от работы комментатором на "Матч ТВ"
Василий Уткин прокомментировал совершенное на него нападение
Уткин получил 783 тысячи рублей за один матч ЧМ-2018