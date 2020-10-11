Уткин счел Кафельникова дураком из-за его позиции по Карабаху

Вадим Карасев

Спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал позицию прославленного теннисиста Евгения Кафельникова по конфликту Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Теннисист написал в Twitter, что никто не вправе выражать свое мнение по этой ситуации, кроме армян и азербайджанцев. В ответ на это Уткин назвал его дураком.

Дурак ты, Женя. https://t.co/cFXJxICZ30

— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) October 9, 2020

Кафельников не оставил выпад блогера без ответа и написал ему, что своей реакцией Уткин "проявил уровень своего ума".

Ты сейчас проявил уровень своего ума на равне с волейболистом спиридоновым

— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 9, 2020

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Перемирие началось 10 октября, но буквально через 5 минут стороны обвинили друг друга в нарушении.