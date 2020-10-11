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В центре Гамалеи рассказали о реакции на "Спутник V" у мужчин и женщин

В центре Гамалеи рассказали о реакции на "Спутник V" у мужчин и женщин
Какие-либо реакции на вакцину от коронавирусной инфекции у мужчин и женщин проявляются одинаково, но статистически достоверная информация будет только после завершения пострегистрационных испытаний, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу", - сказал Гинцбург в ответ на вопрос, есть ли разница в реакциях у мужчин и женщин на вакцину.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.


Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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