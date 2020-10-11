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В центре Минска проходит очередная акция протеста, задержаны журналисты

В центре Минска проходит очередная акция протеста, задержаны журналисты

Сегодня, 11 октября, в центре Минска протестующие снова пытаются провести свою акцию, которая в этот раз называется «Марш гордости». Власти принимают меры для предотвращения беспорядков и призывают не проводить несанкционированных мероприятий.

Бойцы внутренних войск в полной экипировке оцепили по периметру Октябрьскую площадь. Многие заведения быстрого питания и торговые центры не работают. В центр столицы Белоруссии стянуты спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики. Площадь Независимости, ставшая в последнее время традиционным местом сбора протестующих, перекрыта. Рядом, на улице Советской, у Дома правительства, стоят автозаки и водомет. На прилегающей к резиденции президента улице Саперов по обе стороны стоят армейские грузовики, заградительные машины. Здесь же в районе здания БелЭКСПО припаркованы 10 бронетранспортеров.

В пресс-службе МВД Белоруссии подтвердили журналистам, что милиция в воскресенье «несет службу в усиленном режиме в связи с призывами провести несанкционированные протестные акции». И как только что сообщило ТАСС, при освещении протестной акции задержаны трое корреспондентов агентства — Федосенко, Григоров, Степченков.

Как сообщало ИА Newstes , массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Это привело к столкновениям манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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