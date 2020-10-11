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В Чечне идет спецоперация, ликвидированы двое террористов

В Чечне идет спецоперация, ликвидированы двое террористов

В Чечне в ходе контртеррористической операции ликвидированы двое вооруженных боевиков. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как рассказали в НАК, спецназ блокировал преступников на одном из участков местности в двух километрах юго-западнее станицы Ассиновская и предложил сдаться властям, однако бандиты открыли огонь из автоматического оружия, после чего были ликвидированы.

Ранее органы безопасности получили информацию о нахождении в Серноводском районе вооруженных людей.

«В целях недопущения совершения ими террористических актов и для обеспечения безопасности граждан начальником республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима», — пояснили в НАК.

Пока контртеррористическая операция продолжается.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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Источник: Двое боевиков ликвидированы в Дагестане