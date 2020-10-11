В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым

Влада Некрасова

Назначение в Крыму первого представителя иностранного государства является знаковым событием, за которым последуют признания российского статуса полуострова и со стороны других государств, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму. Ранее МИД Украины направил ноту протеста в Манагуа в связи с назначением почетного консула, однако Никарагуа проигнорировала требование Украины не делать этого. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента РФ в Крыму Олег Белавенцев.

"Назначение первого почетного консула в Крыму – это знаковое событие. Никарагуа продемонстрировала всему миру, что означает уважение и признание демократического волеизъявления крымского народа, вернувшегося на свою историческую родину. Уверен, что это только первая ласточка, и в скором времени мы увидим новости об открытии в Крыму представительств других государств", - сказал Шеремет.

По его словам, Крым является одним из наиболее привлекательных российских регионов для иностранных инвесторов, несмотря на санкционную политику западных стран.