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В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым

В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым
Назначение в Крыму первого представителя иностранного государства является знаковым событием, за которым последуют признания российского статуса полуострова и со стороны других государств, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу принял распоряжение, которым инициируется процедура ввода санкций против Никарагуа за назначение почетного консула в Крыму. Ранее МИД Украины направил ноту протеста в Манагуа в связи с назначением почетного консула, однако Никарагуа проигнорировала требование Украины не делать этого. Почетным консулом назначен бывший полномочный представитель президента РФ в Крыму Олег Белавенцев.

"Назначение первого почетного консула в Крыму – это знаковое событие. Никарагуа продемонстрировала всему миру, что означает уважение и признание демократического волеизъявления крымского народа, вернувшегося на свою историческую родину. Уверен, что это только первая ласточка, и в скором времени мы увидим новости об открытии в Крыму представительств других государств", - сказал Шеремет.


По его словам, Крым является одним из наиболее привлекательных российских регионов для иностранных инвесторов, несмотря на санкционную политику западных стран.

# Политика
По материалам: ria.ru

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