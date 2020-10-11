В Италии занимающихся бегом в присутствии других людей обязали носить маски

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Италии занимающиеся «двигательной активностью на открытом воздухе», иначе говоря, бегом, в присутствии посторонних людей теперь обязаны носить маски. Об этом говорится в циркулярном письме МВД страны префектам городов, в которым содержатся уточнения к правительственному декрету-закону от 7 октября, сообщает в воскресенье ANSA.

Агентство пишет, что уточнение потребовалось из-за того, что в первоначальном варианте документа говорилось об освобождении от ношения защитных масок на улице «занимающихся спортом и моторной деятельностью», но в тексте, опубликованном в Gazzetta Ufficiale («Официальной газете»), речь шла уже только о занятиях спортом.

В Италии, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны, за прошедшие сутки было сделано порядка 104 тысяч тестов на наличие COVID-19, в результате которых выявлено 5456 новых случаев заражения, что на 268 случаев меньше, чем днём ранее.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Ломбардии — 1032. В Кампании обнаружено 633 инфицированных, в Тоскане — 517, в Венето — 438 и в Лацио — 371.

На сегодняшний день в Италии точно установленными носителями вируса являются 79 075 человек. С симптомами заболевания госпитализированы 4516 человек (плюс 183 за сутки). В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 420 тяжелобольных (плюс 30). Количество бессимптомных носителей COVID-19, находящихся на карантине или в домашней самоизоляции, составляет 74 039 (плюс 3936).

Выздоровели 1184 человека, доведя количество вылечившихся от коронавируса до 239 709. В то же время умерли от него 26 человек. Количество скончавшихся от COVID-19 в Италии составляет 36 166.

В общей сложности с начала пандемии в стране были заражены коронавирусом нового типа 354 950 человека, включая умерших и выздоровевших.