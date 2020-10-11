В Литве пройдут выборы в парламент

Алексей Вольцев

Граждане Литовской Республики в воскресенье выбирают депутатов Сейма. Голосование начнется в 07:00 по местному времени (совпадает с мск), когда в стране откроются около 2 тысячи избирательных участков.

На 25 октября назначен второй тур выборов, который пройдет на тех участках, где ни один из претендентов не наберет 50% плюс один голос. Во второй тур там пройдут два лидера по числу полученных голосов.

Парламентские выборы в истории государства проводятся в тринадцатый раз, в восьмой после провозглашения независимости в марте 1990 года. Своих кандидатов в парламент выдвинули 17 политических партий. На предыдущих выборах было двенадцать.

Фаворитами, по мнению экспертов, являются правящая партия «Союз крестьян и „зеленых“ Литвы» (СКЗЛ) и оппонирующая ей крупнейшая оппозиционная консервативная «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы». СКЗЛ пришла к власти в 2016 году, когда была политическим дебютантом, но сумела закрепиться. Особенно ее позиции усилились благодаря эффективным мерам по борьбе с пандемией коронавируса. Согласно данным сентябрьского опроса общественного мнения, за СКЗЛ отдать голоса были намерены 21,2% респондентов. На второй позиции оказались оппозиционные консерваторы, получившие 16,3% поддержки.

Тройку фаворитов замыкает Социал-демократическая партия Литвы. За нее свои голоса отдали бы 12,8% респондентов.

Всего в Сейм, если опрос подтвердится, пройдут семь партий. Для того чтобы провести в парламент своих представителей, партия должна преодолеть пятипроцентный барьер.

Сейм состоит из 141 депутата, которые избираются на четыре года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 депутат — в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 — по партийным спискам.

В борьбе за депутатское кресло участвуют 1 754 кандидата, что на 338 больше, чем в 2016 году. Среднестатистический портрет баллотирующегося в Сейм выглядит так: мужчина (их среди кандидатов 66,7%) по имени Витаутас 50 лет с высшим образованием, имеющий имущество на € 147 тысяч