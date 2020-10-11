В Минске остались послы только двух стран Евросоюза

Влада Некрасова

В Минске по состоянию на 10 октября остались послы только двух стран Европейского союза – посол Австрии и посол Италии. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на источник.Остальные послы стран ЕС отозваны в свои столицы для консультаций.Издание отмечает, что дипломатический скандал между Беларусью и странами ЕС начался 2 октября, когда МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов и отозвать послов для консультаций. В ответ страны Евросоюза решили отозвать и других послов, аккредитованных в Минске.В частности, послов отозвали Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Чехия, Болгария, Великобритания, Румыния и Словакия.Напряженность в отношениях между Минском и Брюсселем усилилась на фоне массовых протестов из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, которые продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил нынешний глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны 1