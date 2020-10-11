В Минздраве заявили, что люди с ожирением больше подвержены тяжёлому течению коронавируса

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Согласно результатам исследований, люди с ожирением больше подвержены тяжёлому течению коронавируса COVID-19, написал в воскресенье заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в своём Telegram-канале.

«Сегодня Всемирный день борьбы с ожирением. Особенно актуально поговорить об этой проблеме в контексте пандемии COVID-19»,- написал он.

По словам Салагая, современные исследования свидетельствуют о том, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113 процентов большую вероятность попадания в больницу, на 74 процента большую вероятность попадания в реанимацию, и на 48 процентов большую вероятность смерти при коронавирусе.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью «Парламентской газете» высказал мнение, что при соблюдении россиянами санитарно-эпидемиологических требований справиться с последствиями распространения коронавируса осенью удастся без жёсткого карантина.