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В Минздраве заявили, что люди с ожирением больше подвержены тяжёлому течению коронавируса

В Минздраве заявили, что люди с ожирением больше подвержены тяжёлому течению коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Согласно результатам исследований, люди с ожирением больше подвержены тяжёлому течению коронавируса COVID-19, написал в воскресенье заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в своём Telegram-канале.

«Сегодня Всемирный день борьбы с ожирением. Особенно актуально поговорить об этой проблеме в контексте пандемии COVID-19»,- написал он.

По словам Салагая, современные исследования свидетельствуют о том, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113 процентов большую вероятность попадания в больницу, на 74 процента большую вероятность попадания в реанимацию, и на 48 процентов большую вероятность смерти при коронавирусе.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью «Парламентской газете» высказал мнение, что при соблюдении россиянами санитарно-эпидемиологических требований справиться с последствиями распространения коронавируса осенью удастся без жёсткого карантина.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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