Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши

В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши

В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил об ударах азербайджанской армии по городам Мартуни и Шуши, а также крупным селам, несмотря на достигнутые в Москве договоренности о перемирии.

"В данный момент Мартуни, Шуши и различные крупные сельские общины Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) подвергаются ракетному обстрелу", - цитирует слова Погосяна действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.


Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились более 10 часов.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Сибирские коммунальщики покосили траву под снегом
Сибирские коммунальщики покосили траву под снегом
В Британии обнаружили три новых симптома коронавируса
В Британии обнаружили три новых симптома коронавируса
От латекса до кардигана: в чем знаменитости приходили на встречу с королевой Елизаветой II
От латекса до кардигана: в чем знаменитости приходили на встречу с
Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви
Стас Михайлов представил в Сети новую песню о любви
Марина Хлебникова встревожила поклонников внезапным исчезновением
Марина Хлебникова встревожила поклонников внезапным исчезновением
Лаки Блю Смит стал отцом во второй раз
Лаки Блю Смит стал отцом во второй раз
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Петр Ян составил топ-5 российских бойцов ММА
Лунный день сегодня 11 октября 2020 года
Лунный день сегодня 11 октября 2020 года
В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым
В Госдуме назвали назначение первого консула в Крыму знаковым
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Россия как единственный фактор стабильности на постсоветском пространстве
Россия как единственный фактор стабильности на постсоветском

Топ на сегодня

От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для уютной осени
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке
Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
В Кировской области 10–12 ноября состоится V региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Кировской области 10–12 ноября состоится V региональный чемпионат

Еще по теме

В центре Степанакерта гремят взрывы
Алиев заявил, что Азербайджан не смирится с оккупацией Карабаха
Коллега раненного в Карабахе журналиста рассказал о его состоянии
Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения