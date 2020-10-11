В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши

Алексей Вольцев

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил об ударах азербайджанской армии по городам Мартуни и Шуши, а также крупным селам, несмотря на достигнутые в Москве договоренности о перемирии.

"В данный момент Мартуни, Шуши и различные крупные сельские общины Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) подвергаются ракетному обстрелу", - цитирует слова Погосяна действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр.

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Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

Ереван в ходе переговоров в Москве в ночь на субботу договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента РФ Владимира Путина. Переговоры длились более 10 часов.