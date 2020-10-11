В Норвегии обнаружили руины 1200-летнего языческого храма викингов

Алексей Вольцев

Археологи из Университетского музея Бергена обнаружили во время раскопок на Западе Норвегии руины языческого храма эпохи викингов возрастом 1,2 тысячи лет, сообщает Sciencealert. "Это первый древнескандинавский храм, найденный в стране, – рассказал археолог и ученый Сорен Динхофф из Университетского музея Бергена.

Фундамент здания, построенного за несколько веков до того, как в эти края пришло христианство, археологи нашли в деревне Осе на участке, где сейчас возводят жилой комплекс. Храм, датируемый VIII веком, был деревянным. И хотя строения давно нет, по сохранившиеся отверстиям в столбах ученые смогли выяснить, каким оно примерно было.

Археологи установили, что храмы возводили по примеру ранних христианских базилик – с высокой башней над скатной крышей. Знаниями об устройстве таких строений с викингами делились путешественники.

"Все это выглядело впечатляюще", – подчеркнул Динхофф.

Ученые также утверждают, что скандинавы начали строить "Дома богов" в VI веке. До того религиозные обряды проводились на открытом воздухе. Серьезные изменения в обществе произошли, когда викинги начали взаимодействовать с Римской империей и германскими племенами Северной Европы.

По словам Динхоффа, после этого скандинавское религиозное верование стало более идеологизированным и организованным. Церемонии проводились внутри "Дома бога". Там отмечали важные праздники, например, дни зимнего и летнего солнцестояния. Одним из ключевых моментов ритуалов было подношение мяса, напитков и иногда драгоценных металлов деревянным фигуркам главных божеств, которым поклонялись викинги: Одину и другим двенадцати богам.

Ученые полагают, что храм мог быть уничтожен в XI веке, когда короли Норвегии насильно навязали христианскую религию и разрушали здания, связанные с язычеством.