В Норвегии обнаружили руины 1200-летнего языческого храма викингов
Фундамент здания, построенного за несколько веков до того, как в эти края пришло христианство, археологи нашли в деревне Осе на участке, где сейчас возводят жилой комплекс. Храм, датируемый VIII веком, был деревянным. И хотя строения давно нет, по сохранившиеся отверстиям в столбах ученые смогли выяснить, каким оно примерно было.
Археологи установили, что храмы возводили по примеру ранних христианских базилик – с высокой башней над скатной крышей. Знаниями об устройстве таких строений с викингами делились путешественники.
"Все это выглядело впечатляюще", – подчеркнул Динхофф.
Ученые также утверждают, что скандинавы начали строить "Дома богов" в VI веке. До того религиозные обряды проводились на открытом воздухе. Серьезные изменения в обществе произошли, когда викинги начали взаимодействовать с Римской империей и германскими племенами Северной Европы.
По словам Динхоффа, после этого скандинавское религиозное верование стало более идеологизированным и организованным. Церемонии проводились внутри "Дома бога". Там отмечали важные праздники, например, дни зимнего и летнего солнцестояния. Одним из ключевых моментов ритуалов было подношение мяса, напитков и иногда драгоценных металлов деревянным фигуркам главных божеств, которым поклонялись викинги: Одину и другим двенадцати богам.
Ученые полагают, что храм мог быть уничтожен в XI веке, когда короли Норвегии насильно навязали христианскую религию и разрушали здания, связанные с язычеством.