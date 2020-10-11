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В Петербурге украли лекарства для онкобольных на 100 млн рублей

В Петербурге украли лекарства для онкобольных на 100 млн рублей

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы выявили и пресекли схему по хищению дорогостоящих медикаментов для онкобольных. Всего пропали лекарства на сумму более 100 млн рублей.

В пресс-службе регионального УМВД заявили, что кражи продолжались в течение пяти лет. Злоумышленники воровали медикаменты в медорганизациях, а затем перепродавали их как частным, так и оптовым покупателям.

При расследовании дело было проведено 35 обысков, в полицию доставлены более 15 человек. Против них заведено уголовное дело, сейчас эксперты изучают изъятые документы, печати и штампы. Были также конфискованы лекарства и наличные деньги.

О процессуальном статусе лиц, которых сейчас опрашивают следователи, пока ничего не сообщается. Ведется дальнейшее следствие.

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По материалам: uposters.ru

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