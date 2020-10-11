В России впервые выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Лидия Мартынова

За минувшие сутки в России выявили 13 634 новых случая COVID-19 — уже третий день подряд показатель выше майского пика заболеваемости, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

При этом 3587 человек (26,3 процента) болеют без симптомов.

Накануне в России отмечалось 12 846 случаев, а днем ранее — 12 126, тогда как пик 11 мая составлял 11 656 случаев. Темпы прироста за сутки выросли до 1,1 процента.

Умерли за минувшие сутки 149 человек, выписались из больниц 4240.