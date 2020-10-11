Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России впервые выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России впервые выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России выявили 13 634 новых случая COVID-19 — уже третий день подряд показатель выше майского пика заболеваемости, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

При этом 3587 человек (26,3 процента) болеют без симптомов.

Накануне в России отмечалось 12 846 случаев, а днем ранее — 12 126, тогда как пик 11 мая составлял 11 656 случаев. Темпы прироста за сутки выросли до 1,1 процента.


Умерли за минувшие сутки 149 человек, выписались из больниц 4240.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных
Спецназ США вооружат патронами, сделанными по советскому образцу?
Спецназ США вооружат патронами, сделанными по советскому образцу?
Аккаунт робота Федора в Twitter оскорбил космонавтов и исчез
Аккаунт робота Федора в Twitter оскорбил космонавтов и исчез
Принц Уильям с Шакирой по видеосвязи обсудили скейтбординг
Принц Уильям с Шакирой по видеосвязи обсудили скейтбординг
В России впервые выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России впервые выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Гейтс: Человечество спасет только суперэффективная и дешевая вакцина
Гейтс: Человечество спасет только суперэффективная и дешевая вакцина
Зюганов прокомментировал замечание Путина о Ленине
Зюганов прокомментировал замечание Путина о Ленине
Праздник все-таки. Названы самые необычные рецепты ко Всемирному дню яйца
Праздник все-таки. Названы самые необычные рецепты ко Всемирному дню
СМИ узнали, кто станет наставником Питера Паркера в "Человеке-пауке 3"
СМИ узнали, кто станет наставником Питера Паркера в "Человеке-пауке 3"
На трассе М-10 в Ленинградской области рухнул надземный переход
На трассе М-10 в Ленинградской области рухнул надземный переход
В Санкт-Петербурге засняли, как байкер пытался перепрыгнуть разведенный мост и погиб
В Санкт-Петербурге засняли, как байкер пытался перепрыгнуть
Число задержанных протестующих в Минске превысило 200 человек
Число задержанных протестующих в Минске превысило 200 человек

Топ на сегодня

Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет
Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет
Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
Онищенко объяснил критику ограничительных мер из-за коронавируса
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев

Еще по теме

В России выявили 4969 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 9859 случаев заражения коронавирусом
В России выявили 7523 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 6 248 новых случаев COVID-19