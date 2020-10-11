В России за сутки выявили 13 634 случая заражения коронавирусом

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло в России за сутки на 13 634, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, передаёт ТАСС. Это максимальный показатель за всё время пандемии.

В относительном выражении пророст числа новых случаев увеличился до 1,1 процента. До этого он два дня держался на уровне одного процента. Общее число случаев заражения в России достигло 1 298 718 человек.

За сутки в России из больниц выписаны 4 240 человек после лечения от COVID-19, передаёт РИА «Новости». За всё время выздоровели 1 020 442 гражданина. Скончались за сутки от коронавируса 149 пациентов. Общее число летальных исходов составило 22 597.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб, из-за технической ошибки скорректированы данные по Ямало-Ненецкому АО. Количество подтверждённых смертей в регионе 10 октября за сутки — 1 (вместо 7). Количество летальных исходов в целом по стране в субботу за сутки — 191 (вместо 197).

«Общее количество смертей по стране на 10 октября — 22 448 (вместо 22 454)», — уточняется в сообщении.

Наибольшее число случаев инфицирования за последние сутки зафиксировано за сутки в Москве — 4501. Это самый высокий показатель с середины мая, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За сутки госпитализировано 994 пациента с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью «Парламентской газете» высказал мнение, что при соблюдении россиянами санитарно-эпидемиологических требований справиться с последствиями распространения коронавируса осенью удастся без жёсткого карантина.