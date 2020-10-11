Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В России за сутки выявили 13 634 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 13 634 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 13 634 случая заражения коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло в России за сутки  на 13 634, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, передаёт ТАСС. Это максимальный показатель за всё время пандемии.

В относительном выражении пророст числа новых случаев увеличился до 1,1 процента. До этого он два дня держался на уровне одного процента. Общее число случаев заражения в России достигло 1 298 718 человек.

За сутки в России из больниц выписаны 4 240 человек после лечения от COVID-19, передаёт РИА «Новости». За всё время выздоровели 1 020 442 гражданина. Скончались за сутки от коронавируса 149 пациентов. Общее число летальных исходов составило 22 597.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на  оперштаб, из-за технической ошибки скорректированы данные по Ямало-Ненецкому АО. Количество подтверждённых смертей в регионе 10 октября за сутки — 1  (вместо 7). Количество летальных исходов в целом по стране в субботу за сутки — 191 (вместо 197).

«Общее количество смертей по стране на 10 октября — 22 448 (вместо 22 454)», — уточняется в сообщении.

Наибольшее число случаев инфицирования за последние сутки зафиксировано за сутки в Москве — 4501. Это самый высокий показатель с середины мая,  сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 

«За сутки госпитализировано 994 пациента с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек», — говорится в сообщении. 

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в интервью «Парламентской газете» высказал мнение, что при соблюдении россиянами санитарно-эпидемиологических требований справиться с последствиями распространения коронавируса осенью удастся без жёсткого карантина.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

СМИ: россияне бросились скупать машины, несмотря на их дефицит
СМИ: россияне бросились скупать машины, несмотря на их дефицит
На БелАЭС запустили цепную реакцию
На БелАЭС запустили цепную реакцию
В чем польза одиночества для энергетики: как и почему оно укрепляет биополе
В чем польза одиночества для энергетики: как и почему оно укрепляет
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста по коронавирусу
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста по коронавирусу
Ученые заявили о новой стадии эволюции человека
Ученые заявили о новой стадии эволюции человека
Наперекор стереотипам: самые известные программистки и IT-специалистки, которые изменили технический мир
Наперекор стереотипам: самые известные программистки и
Алиев: договоренности по Карабаху предполагают вывод армянских сил
Алиев: договоренности по Карабаху предполагают вывод армянских сил
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании Карабаха
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании Карабаха
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании
Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется
Встреча Путина с главами МИД Армении и Азербайджана не планируется
"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру
"Сил нет": Лера Кудрявцева расплакалась на камеру
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех данных
В СПЧ ООН выскажутся по ситуации с Навальным после изучения всех

Топ на сегодня

Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили о лесбийской любви
Российские фанатки Чимина и Чонгука назвали себя Чигуками и объявили
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и Армении
Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Азербайджана и
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
В НКР заявили о ракетном обстреле городов Мартуни и Шуши
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
Во Франции пять человек погибли при столкновении самолетов
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для уютной осени
От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для

Еще по теме

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,6 млн
В России выявили 5363 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 5 394 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6 248 новых случаев COVID-19