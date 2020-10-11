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В Санкт-Петербурге засняли, как байкер пытался перепрыгнуть разведенный мост и погиб

В Санкт-Петербурге засняли, как байкер пытался перепрыгнуть разведенный мост и погиб

В Санкт-Петербурге мужчина 1991 года рождения погиб при падении в Неву на мотоцикле. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео происшествия, а также некоторые его детали.

Инцидент произошел в Петроградском районе. 29-летний байкер за рулем Kawasaki проехал на красный свет и вылетел на разводившийся мост. По всей видимости не успев затормозить, он упал в воду.


Позже мотоциклиста выловили из реки, однако на тот момент он уже не дышал. Спасти его не удалось. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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По материалам: uposters.ru

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