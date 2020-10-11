В Таджикистане пройдут выборы президента

Лидия Мартынова

Президентские выборы пройдут сегодня в Таджикистане. Они станут шестыми в истории независимой республики. На четырех из пяти предыдущих победу одерживал действующий президент Эмомали Рахмон, который возглавляет страну уже 28 лет. В этот раз его кандидатуру вновь выдвинула правящая Народная демократическая партия Таджикистана.

Рахмон, которому недавно исполнилось 68 лет, находится во главе государства с 1992 года, когда стал председателем Верховного совета Таджикистана. В 1994 году он впервые был избран президентом республики. На тех выборах Рахмон победил с результатом 59,5%. На всех последующих его рейтинг был значительно выше — 97,6% в 1999-м, 79,3% в 2006-м и 83,9% в 2013 году.

В 2015 году Рахмону был присвоен пожизненный титул Основателя мира и национального единства — Лидера нации. А в 2016 году в конституцию республики были внесены изменения, которые позволяют ему избираться президентом неограниченное число раз.