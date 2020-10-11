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Вера Брежнева рассказала всё про своих сестёр

Вера Брежнева рассказала всё про своих сестёр

Одна песня, три версии, четыре сестры: Вера Брежнева представила релиз макси-сингла «Sestra».


Этой осенью не будет повода для рефлексии: рецепт избавления от разочарований и грусти таится в новой песне Веры Брежневой “Sestra”. 8го октября певица представила свой главный хит этого сезона и порадовала поклонников сразу в тройном объеме: впервые ее трек вышел в формате макси-сингла сразу с двумя альтернативными версиями от разных саунд-продюсеров.


Автор музыки и слов — неизменно Константин Меладзе. 

Вера продолжает музыкальные эксперименты, начатые с выходом альбома “V.”, одна из песен которого “ВЕЧЕРиНОЧКА” (в дуэте с MONATIK’ом)  летом взорвала хит-парады и до сих пор находится на топовых позициях чартов.

Исполнительница планирует и дальше удивлять своих фанатов: 

“Во время перерыва «осел песок», проявилось много инсайтов, которые не могли не отразиться на творчестве. 

Мы попробовали почувствовать эту песню с разных сторон и пригласили нескольких саунд-продюсеров. Но в результате получили три уникальных композиции, из которых так и не смогли выбрать лучшую, поэтому и решили порадовать слушателей сразу тремя версиями. Нам интересно будет узнать, какая именно больше понравится публике.” 

Песня “Sestra” это мини-рассказ, и в нем сможет узнать себя каждый, кто проходил через болезненные расставания с любимым человеком. Но сожалениям и раскаяниям исполнительница предпочитает другое: танцы до утра в надежной компании — сестры или верной подруги, soul sister, которая все поймет без лишних слов. У Веры три родных сестры, готовых в любую минуту еë поддержать, и ей как никому другому известно, насколько важно иметь родственную душу, с которой можно разделить и печаль, и радость.  

“Sestra” — эксперимент Веры Брежневой, в котором участвуют все слушатели: каждый сможет выбрать версию песни по вкусу и исцелиться от осенней хандры. Уже на всех цифровых площадках.

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По материалам: popcake.tv

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